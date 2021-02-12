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kampa girdi

'in 25. haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak olan , hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertliler 'nda oynanacak mücadele öncesi kampa girdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 19:32
Fenerbahçe kampa girdi

, 'in 25'inci haftasında yarın deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde 'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör yönetiminde saat 17.00'da ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

takımdan ayrı saha çalışmalarına devam ederken, ise sahada bireysel programlar eşliğinde antrenmanı tamamladı. ve 'ın da tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

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