Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda 2 sporcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

'nda 2 sporcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

'nda forma giyen iki sporcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 23:34
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda 2 sporcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

'nda forma giyen iki sporcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sarı lacivertli takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bugün yapılan COVID-19 PCR test sonuçlarına göre Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızın teknik ekip ve sporcularının tamamı negatif sonuçlanmış olup; Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızda 2 sporcumuzun daha test sonucu pozitif çıkmıştır. Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızın izolasyon ve tedavi süreci devam ediyor olup, toplamda 8 sporcumuz ve 4 teknik personelimiz karantinadadır."

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