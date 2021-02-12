Albayrak’a kolkola yanıt!

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriç, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci ile ilgili açıklamalarına sarı-lacivertliler imalı bir paylaşımla yanıt verdi. Kulübün sosyal medya hesabı Twitter'dan İrfan Can Kahveci ile Mert Hakan'ın idmandan kol kola fotoğrafı yayınlandı. Albayrak, iki oyuncunun da Galatasaray'a gelmek istediğini ileri sürmüştü.



96 BİN TL CEZA

PFDK, Galatasaray derbisinde taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Fenerbahçe'ye 72 bin TL para cezası verdi. Karar oyçokluğu ile alındı. Sarı-lacivertli kulübe ayrıca 24 bin TL maske cezası kesildi. A takım idari koordinatörü Selçuk Şahin de soyunma odası koridorlarına izinsiz girmek+hakemlere yönelik sportmenliğe aykırı hareketten 3 ay hak mahrumiyeti ve 24 bin TL para cezası aldı.