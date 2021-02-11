Son dakika haberi: Fenerbahçe ve Mesut Özil Alman basınında! "Haaland'ın arkadaşı..."

Hem sezon başı hem de ara transferde takıma yapılan takviyelere rağmen Fenerbahçe'de istenilen sonuçlar bir türlü alınamıyor.
Hem sezon başı hem de ara transferde takıma yapılan takviyelere rağmen Fenerbahçe'de istenilen sonuçlar bir türlü alınamıyor.
Sarı-lacivertli takım, geçtiğimiz hafta Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'a karşı kendi sahasında oynadığı derbi mücadelesinden 1-0 mağlup ayrılmıştı.
Fenerbahçe bu kez de Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek final aşamasında veda etti.
Ligde kötü günler geçiren ve hoca değişikliğine giden Medipol Başakşehir'le karşı karşıya gelen Fenerbahçe, uzatmalarda yediği golle sahadan 2-1 mağlup ayrılarak kupadan elendi.
Üst üste gelen yenilgiler, Alman basınında da geniş yankı uyandırdı...
Bild'de yer alan haber, "Haaland'ın arkadaşı, Özil'i kupa dışına itti" başlığı ile duyuruldu.
Kicker ise, "Özil, son şansını da kaçırdı. Fenerbahçe'nin kupada son yıllardaki en kötü sonuçlarından biri" başlığını attı.
Frankfurter Allgemeine adlı site de yine Mesut Özil'in fotoğrafıyla verdiği haberde, "Özil ve Fenerbahçe, Türkiye Kupası'ndan elendi" başlığını kullandı.