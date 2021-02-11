Haberler Fenerbahçe Son dakika haberi: Fenerbahçe ve Mesut Özil Alman basınında! "Haaland'ın arkadaşı..."

Son dakika haberi: ve Alman basınında! "Haaland'ın arkadaşı..."

Son dakika haberleri... Ziraat çeyrek final turunda Fenerbahçe, 'e uzatmalarda 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Sarı-lacivertlilerin 'deki derbisi mağlubiyetinin ardından kupadan da elenmesi Alman basınında geniş yankı uyandırdı. Almanlar, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'na veda haberini 'i manşetlerine taşıyarak verdiler... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 09:50
Son dakika haberi: Fenerbahçe ve Mesut Özil Alman basınında! "Haaland'ın arkadaşı..."

Hem sezon başı hem de ara transferde takıma yapılan takviyelere rağmen 'de istenilen sonuçlar bir türlü alınamıyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe ve Mesut Özil Alman basınında! "Haaland'ın arkadaşı..."

Sarı-lacivertli takım, geçtiğimiz hafta 'de ezeli rakibi 'a karşı kendi sahasında oynadığı derbi mücadelesinden 1-0 mağlup ayrılmıştı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe ve Mesut Özil Alman basınında! "Haaland'ın arkadaşı..."

bu kez de Ziraat 'na çeyrek final aşamasında veda etti.

Son dakika haberi: Fenerbahçe ve Mesut Özil Alman basınında! "Haaland'ın arkadaşı..."

Ligde kötü günler geçiren ve hoca değişikliğine giden 'le karşı karşıya gelen , uzatmalarda yediği golle sahadan 2-1 mağlup ayrılarak kupadan elendi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe ve Mesut Özil Alman basınında! "Haaland'ın arkadaşı..."

Üst üste gelen yenilgiler, Alman basınında da geniş yankı uyandırdı...

Son dakika haberi: Fenerbahçe ve Mesut Özil Alman basınında! "Haaland'ın arkadaşı..."

Bild'de yer alan haber, "Haaland'ın arkadaşı, Özil'i kupa dışına itti" başlığı ile duyuruldu.

Son dakika haberi: Fenerbahçe ve Mesut Özil Alman basınında! "Haaland'ın arkadaşı..."

Kicker ise, "Özil, son şansını da kaçırdı. 'nin kupada son yıllardaki en kötü sonuçlarından biri" başlığını attı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe ve Mesut Özil Alman basınında! "Haaland'ın arkadaşı..."

Frankfurter Allgemeine adlı site de yine 'in fotoğrafıyla verdiği haberde, "Özil ve , 'ndan elendi" başlığını kullandı.

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