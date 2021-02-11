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'ye Tisserand müjdesi! Takımla çalıştı

'in 25. haftasında , deplasmanda konuk olacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sarı lacivertli ekipte tedavisi sona eren antrenmanda takımla birlikte yer aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 18:05 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 18:06
Fenerbahçe'ye Tisserand müjdesi! Takımla çalıştı

'in 25'inci haftasında 13 Şubat Cumartesi günü ile karşılaşacak , hazırlıklarını sürdürdü.

'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı. Isınma hareketleri ile başlayan idman, dar alanda pas çalışmaları ile devam etti.

Fenerbahçeli futbolcular, idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Sarı lacivertlilerde tedavileri devam eden , ve salonda çalışmalarını sürdürürken, sahada bireysel idman gerçekleştirdi.

TISSERAND TAKIMLA ÇALIŞTI

, , ve takımdan ayrı düz koşu ile antrenmanı tamamladı. Tedavisi sona eren antrenmanda takımla birlikte yer aldı. ise idmanın basına kapalı bölümünde düz koşu gerçekleştirdi.



Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sonlandıracak.

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