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'nin Arjantinli yıldızı 'nın hasreti 82 gündür bitmiyor

Sezon başında 'la olan sözleşmesi sona erdikten sonra 'nin yolunu tutan , sarı-lacivertli takımda en çok eleştirilen isimlerin başında geliyor. Arjantinli futbolcu tam 82 gündür tabelaya etki edemedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 09:43
Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Sosa'nın hasreti 82 gündür bitmiyor

'nin 'la olan sözleşmesi sona erdikten sonra büyük umutlarla kadrosuna kattığı son günlerde en çok eleştirilen isimlerin başında geliyor.

Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Sosa'nın hasreti 82 gündür bitmiyor

KÖTÜ PERFORMANS RAKAMLARA YANSIDI

Sezona flaş bir giriş yapan ancak daha sonra büyük bir düşüş yaşayan Arjantinli yıldızın kötü performansı rakamlara da yansıdı.

Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Sosa'nın hasreti 82 gündür bitmiyor

Kendisine büyük ihtiyaç duyulan kritik Galatasaray derbisi ve kupadaki Başakşehir maçlarında sahada hiç sorumluluk almayan uzun bir süredir takıma skor katkısı veremiyor.

Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Sosa'nın hasreti 82 gündür bitmiyor

SON GOLÜ 21 KASIM 2020'DE

Son olarak 21 Kasım 2020'de Gençlerbirliği ile başkentte oynanan ve 4-1 kazanılan maçta gol atan 35 yaşındaki futbolcu ardından derin bir uykuya geçti.

Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Sosa'nın hasreti 82 gündür bitmiyor

O tarihten bu yana ne gol atabilen ne de asist yapabilen tam 82 gündür tabelaya etki edemedi. Bu süreçte 3 maçı sakatlık, 1 maçı da gıda zehirlenmesi nedeniyle kaçıran tecrübeli yıldız oynadığı maçlarda da çok etkisiz bir görüntü çizdi.

Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Sosa'nın hasreti 82 gündür bitmiyor

Sosyal medyada taraftarlardan da yoğun eleştiri alan ile sezon sonunda yolların ayrılacağı konuşuluyor. (Takvim)

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