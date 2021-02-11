Fenerbahçe'de Erol Bulut sabırları taşırdı! Yönetim harekete geçti

Fenerbahçe'de bahar havası kısa sürdü. Süper Lig'de yakaladığı 9 maçlık (8G/1B) müthiş seri sonrası liderliğe yükselen sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki Galatasaray yenilgisiyle koltuğu kaybederken, 2-1'lik Başakşehir mağlubiyetiyle Ziraat Türkiye Kupası'na da veda edilmesi sabırları taşırdı.
Fenerbahçe'de bahar havası kısa sürdü. Süper Lig'de yakaladığı 9 maçlık (8G/1B) müthiş seri sonrası liderliğe yükselen sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki Galatasaray yenilgisiyle koltuğu kaybederken, 2-1'lik Başakşehir mağlubiyetiyle Ziraat Türkiye Kupası'na da veda edilmesi sabırları taşırdı.
YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ!
Sezonu iki kupayla tamamlama hedefinden kopan yönetim, şampiyonluk treninin de kaçmaması için harekete geçti. İlk etapta oyuncular uyarılacak. Teknik direktör Erol Bulut'tan da kontrollü futbola son verilmesi, Fenerbahçe'ye yakışır oyun oynanması istenecek.
TARAFTAR 'İSTİFA' İSTEDİ
Fatih Karagümrük maçı bu açıdan kritik önemde. Cumartesi günkü karşılaşmada da puan kaybı yaşanması halinde radikal tedbirler devreye alınacak. Oynadığı maçlarda takımı sürekli yakan Lemos başta olmak üzere bekleneni veremeyen bazı oyuncular kadro dışı bırakılacak.