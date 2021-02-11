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'de sabırları taşırdı! Yönetim harekete geçti

yenilgisi, kupaya havlu atılması, kötü futbol sabırları taşırdı. 'nin genç çalıştırıcısı için maçı son şans olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 22:07 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'de Erol Bulut sabırları taşırdı! Yönetim harekete geçti

'de bahar havası kısa sürdü. Süper Lig'de yakaladığı 9 maçlık (8G/1B) müthiş seri sonrası liderliğe yükselen sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki yenilgisiyle koltuğu kaybederken, 2-1'lik Başakşehir mağlubiyetiyle Ziraat Türkiye Kupası'na da veda edilmesi sabırları taşırdı.

Fenerbahçe'de Erol Bulut sabırları taşırdı! Yönetim harekete geçti

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ!
Sezonu iki kupayla tamamlama hedefinden kopan yönetim, şampiyonluk treninin de kaçmaması için harekete geçti. İlk etapta oyuncular uyarılacak. Teknik direktör 'tan da kontrollü futbola son verilmesi, 'ye yakışır oyun oynanması istenecek.

Fenerbahçe'de Erol Bulut sabırları taşırdı! Yönetim harekete geçti

TARAFTAR 'İSTİFA' İSTEDİ
Fatih maçı bu açıdan kritik önemde. Cumartesi günkü karşılaşmada da puan kaybı yaşanması halinde radikal tedbirler devreye alınacak. Oynadığı maçlarda takımı sürekli yakan Lemos başta olmak üzere bekleneni veremeyen bazı oyuncular kadro dışı bırakılacak.

Fenerbahçe'de Erol Bulut sabırları taşırdı! Yönetim harekete geçti

Teknik direktör 'un yerine yeni hoca arayışına başlanacak. Bulut'un taraftar nezdinde de kredisi bitti.

Fenerbahçe'de Erol Bulut sabırları taşırdı! Yönetim harekete geçti

Başakşehir maçının ardından sosyal medyada yüzlerce 'İstifa' paylaşımları yapıldı. Genç hoca hem taktik anlayışı hem de kadroyu kullanamaması nedeniyle eleştirildi.

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