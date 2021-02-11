Fenerbahçe'de Erol Bulut sabırları taşırdı! Yönetim harekete geçti

Fenerbahçe'de bahar havası kısa sürdü. Süper Lig'de yakaladığı 9 maçlık (8G/1B) müthiş seri sonrası liderliğe yükselen sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki Galatasaray yenilgisiyle koltuğu kaybederken, 2-1'lik Başakşehir mağlubiyetiyle Ziraat Türkiye Kupası'na da veda edilmesi sabırları taşırdı.





YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ!

Sezonu iki kupayla tamamlama hedefinden kopan yönetim, şampiyonluk treninin de kaçmaması için harekete geçti. İlk etapta oyuncular uyarılacak. Teknik direktör Erol Bulut'tan da kontrollü futbola son verilmesi, Fenerbahçe'ye yakışır oyun oynanması istenecek.