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Ne yaptın Harun!

Tecrübeli kaleci, kritik kurtarışlar yapsa da yediği iki golde yanlış yer tuttu. Bu hatalar ’ye pahalıya mal oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 00:23 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Ne yaptın Harun!
'ın yedek soyunduğu maçta eldivenleri giyen , adına dün gecenin hayal kırıklığı yaşatan isimlerinden oldu. Kritik kurtarışlar da yapan 31 yaşındaki file bekçisi, 'in iki golünde de hatalı yer tuttu. 'in 42. dakikada golünde tuttuğu köşeden ağları havalanan Harun, 96'da da 'in orta şut karışımı vuruşuna engel olamadı. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 'de 1, 'nda da 2 maça çıkan Harun Tekin, kalesinde toplam 3 gol gördü. Maçın ardından bir hayli üzgün olan tecrübeli kaleci, "Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Artık ligde mutlu sona ulaşmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.
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