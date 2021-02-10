Ne yaptın Harun!

Tecrübeli kaleci, kritik kurtarışlar yapsa da yediği iki golde yanlış yer tuttu. Bu hatalar Fenerbahçe’ye pahalıya mal oldu.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 00:23Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Altay Bayındır'ın yedek soyunduğu maçta eldivenleri giyen Harun Tekin, Fenerbahçe adına dün gecenin hayal kırıklığı yaşatan isimlerinden oldu. Kritik kurtarışlar da yapan 31 yaşındaki file bekçisi, Başakşehir'in iki golünde de hatalı yer tuttu. Fernandes'in 42. dakikada golünde tuttuğu köşeden ağları havalanan Harun, 96'da da Gulbrandsen'in orta şut karışımı vuruşuna engel olamadı. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 1, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 maça çıkan Harun Tekin, kalesinde toplam 3 gol gördü. Maçın ardından bir hayli üzgün olan tecrübeli kaleci, "Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Artık ligde mutlu sona ulaşmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.