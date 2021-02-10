Hasar büyük

Ligde G.Saray'a mağlup olan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda da ağır yara aldı. Sarı-lacivertliler, çeyrek finalde Başakşehir'e 2-1 yenildi. Uzatmalara giden maçın 45. dakikasından itibaren Lemos'un kırmızı görmesi nedeniyle eksik oynayan Kanarya, kupaya çeyrek finalde havlu attı. 42'de hızlı gelişen Başakşehir atağında Fernandes, ceza sahasının sağ çaprazından düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı.



SALDIRDI AMA...

Bu pozisyon öncesi Deniz'e sert bir müdahalede bulunan Lemos, VAR'dan gelen uyarı sonrası kırmızıyı gördü. İkinci yarıya tüm riskleri alarak başlayan Fenerbahçe, aradığı golü 72'de Valencia ile buldu. Galibiyet golü için hücumu düşünen ve savunmada açıklar veren Kanarya, 96'da Gulbrandsen'in orta şut karışımı vuruşunda gole engel olamadı. Son anlara kadar eşitlik golü için saldıran Fenerbahçe, yakaladığı fırsatları kullanamadı.



TÜM KOZLAR SAHADA

İlk arıyı 1-0 geride kapatan ve bir kişi eksik oynayan Fenerbahçe, ikinci 45'e 3 değişiklikle başladı. Sinan- Mesut, Caner- Serdar ve Thiam-Osayi değişiklikleriyle ikinci yarıya başlayan sarı-lacivertliler, 3'lü savunmaya döndü. Yenilgiden kurtulmak için tüm riskleri alan teknik direktör Erol Bulut, 60'ta Ferdi-Valencia, 73'te de Cisse-Samatta değişiklikleriyle normal süre içindeki tüm haklarını kullandı. Uzatmaların ilk yarısında da Sosa-Mert değişikliğiyle kozlarını kullanan Bulut, tüm riskleri almasına rağmen kupadan elenmelerine engel olamadı.