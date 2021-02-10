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Hasar büyük

Ligde yenilgisiyle yara alan sarı-lacivertliler, dün de karşısında sahadan yenilgiyle ayrıldı, ’na veda etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 00:21 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Hasar büyük

Ligde 'a mağlup olan , 'nda da ağır yara aldı. Sarı-lacivertliler, çeyrek finalde 'e 2-1 yenildi. Uzatmalara giden maçın 45. dakikasından itibaren Lemos'un kırmızı görmesi nedeniyle eksik oynayan Kanarya, kupaya çeyrek finalde havlu attı. 42'de hızlı gelişen Başakşehir atağında , ceza sahasının sağ çaprazından düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı.

SALDIRDI AMA...
Bu pozisyon öncesi Deniz'e sert bir müdahalede bulunan Lemos, VAR'dan gelen uyarı sonrası kırmızıyı gördü. İkinci yarıya tüm riskleri alarak başlayan Fenerbahçe, aradığı golü 72'de ile buldu. Galibiyet golü için hücumu düşünen ve savunmada açıklar veren Kanarya, 96'da Gulbrandsen'in orta şut karışımı vuruşunda gole engel olamadı. Son anlara kadar eşitlik golü için saldıran Fenerbahçe, yakaladığı fırsatları kullanamadı.

TÜM KOZLAR SAHADA
İlk arıyı 1-0 geride kapatan ve bir kişi eksik oynayan Fenerbahçe, ikinci 45'e 3 değişiklikle başladı. - , - ve - değişiklikleriyle ikinci yarıya başlayan sarı-lacivertliler, 3'lü savunmaya döndü. Yenilgiden kurtulmak için tüm riskleri alan teknik direktör , 60'ta Ferdi-Valencia, 73'te de -Samatta değişiklikleriyle normal süre içindeki tüm haklarını kullandı. Uzatmaların ilk yarısında da -Mert değişikliğiyle kozlarını kullanan Bulut, tüm riskleri almasına rağmen kupadan elenmelerine engel olamadı.

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