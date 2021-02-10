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'ye Pelkas müjdesi! Çalışmalara başladı

’in 25. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde 'nde yaptığı antrenmanla başladı. ise bireysel çalıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 20:18
Fenerbahçe'ye Pelkas müjdesi! Çalışmalara başladı

Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 17.00'da başladı. maçında forma giyen futbolcular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk çalışmalarının ardından dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı. antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken ikinci bölümde özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. ise bireysel çalıştı.

Sarı lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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