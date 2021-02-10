Fenerbahçe'de flaş ayrılık! 7 milyon Euro...

Başakşehir karşısında yediği iki hatalı golle Fenerbahçe taraftarının hedefi haline gelen kaleci Harun Tekin, kötü performansına ek olarak kulübe mali açıdan da ciddi bir fatura çıkardı.

2018 yazında Bursaspor'dan bonuslar dahil 2.5 milyon Euro'ya transfer edilen ve 3 yıllık sözleşme imzalanan Harun Tekin'e sarı-lacivertliler senelik 1.5 milyon Euro ödemeyi taahhüt etmişti.