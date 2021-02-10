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'de flaş ayrılık! 7 milyon Euro...

Son dakika haberleri | 'de 'a mağlup olarak liderlikten olan ve 'ndan 'e yenilerek elenen Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyor. Sarı-lacivertlilerde özellikle bazı futbolcuların gösterdiği performans ve kulübe maliyetleri tartışma konusu yarattı. İşte o detay ve yolların ayrılacağı isim...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 18:51
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! 7 milyon Euro...

karşısında yediği iki hatalı golle taraftarının hedefi haline gelen kaleci , kötü performansına ek olarak kulübe mali açıdan da ciddi bir fatura çıkardı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! 7 milyon Euro...

2018 yazında 'dan bonuslar dahil 2.5 milyon Euro'ya transfer edilen ve 3 yıllık sözleşme imzalanan 'e sarı-lacivertliler senelik 1.5 milyon Euro ödemeyi taahhüt etmişti.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! 7 milyon Euro...

Takımdaki 3. sezonunu geçiren ve son iki yılda formasını 'a kaptıran 32 yaşındaki 'un 'den kazandığı para mayıs sonunda 4.5 milyon Euro'ya ulaşacak.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! 7 milyon Euro...

Bonservisiyle birlikte toplamda 'ye 7 milyon Euro'ya patlayan ile yollar sezon sonu kesin olarak ayrılacak.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! 7 milyon Euro...

'deki ilk sezonunda 31 maçta görev yapan geçen sezon 8, bu sezon ise şu ana kadar 2 maçta forma giydi. (Takvim)

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