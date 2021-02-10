Fenerbahçe için kritik 5 hafta! Trabzonspor derbisi...

Süper Lig'de son oynanan mücadelede ezeli rakibi Galatasaray'a 1-0, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde ise Başakşehir'e 2-1 yenilen Fenerbahçe'de işler pek yolunda gitmiyor.
Topladığı 48 puanlı takımlardan Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından 3. sırada bulunan sarı-lacivertlilerde ardı ardına alınan kötü sonuçlar taraftarları üzdü. Bulut'un öğrencileri, Türkiye Kupası'na veda edilmesinin ardından Süper Lig'e daha da konsantre bir şekilde ilerlemek gayretinde.
Hafta sonu Fatih Karagümrük'e konuk olacak Fenerbahçe'nin hata yapma lüksü kalmazken, bu karşılaşma Erol Bulut için de çok büyük bir anlam ifade edecek.