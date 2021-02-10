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için kritik 5 hafta! derbisi...

'nda elenmesinin ardından dört kolla 'e sarılan , hata yapmak istemiyor. Alacağı galibiyetlerle seriye bağlamak isteyen sarı-lacivertlileri kritik bir 5 haftalık maç takvimi bekliyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 13:24 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 13:27
Fenerbahçe için kritik 5 hafta! Trabzonspor derbisi...

'de son oynanan mücadelede ezeli rakibi Galatasaray'a 1-0, çeyrek final mücadelesinde ise Başakşehir'e 2-1 yenilen 'de işler pek yolunda gitmiyor.

Fenerbahçe için kritik 5 hafta! Trabzonspor derbisi...

Topladığı 48 puanlı takımlardan Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından 3. sırada bulunan sarı-lacivertlilerde ardı ardına alınan kötü sonuçlar taraftarları üzdü. Bulut'un öğrencileri, Türkiye Kupası'na veda edilmesinin ardından 'e daha da konsantre bir şekilde ilerlemek gayretinde.

Fenerbahçe için kritik 5 hafta! Trabzonspor derbisi...

Hafta sonu Fatih Karagümrük'e konuk olacak 'nin hata yapma lüksü kalmazken, bu karşılaşma Erol Bulut için de çok büyük bir anlam ifade edecek.

Fenerbahçe için kritik 5 hafta! Trabzonspor derbisi...

Alınacak bir galibiyetle, kötü sonuçları az da olsa unutturmak isteyen Erol Bulut alınan 3 puanla takımını da psikolojik anlamda toparlamak gayretinde.

Fenerbahçe için kritik 5 hafta! Trabzonspor derbisi...

Yapılan transferler sonrası şampiyonluk hasretini bu sezon dindirmek isteyen Sarı-Kanarya, Karagümrük deplasmanının ardından Göztepe sonrasında ise zorlu deplasmanına gidecek.

Fenerbahçe için kritik 5 hafta! Trabzonspor derbisi...

Sarı-lacivertliler bu deplasman sonrası evinde Antalyaspor'u konuk ettikten sonra Konya'ya gidecek.

Fenerbahçe için kritik 5 hafta! Trabzonspor derbisi...

İşte Fenerbahçe'nin 5 haftalık maç takvimi

Karagümrük (D)
Göztepe (E)
(D)
Antalyaspor (E)
Konyaspor (D)

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