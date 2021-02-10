Fenerbahçe için kritik 5 hafta! Trabzonspor derbisi...

Süper Lig'de son oynanan mücadelede ezeli rakibi Galatasaray'a 1-0, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde ise Başakşehir'e 2-1 yenilen Fenerbahçe'de işler pek yolunda gitmiyor.

Topladığı 48 puanlı takımlardan Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından 3. sırada bulunan sarı-lacivertlilerde ardı ardına alınan kötü sonuçlar taraftarları üzdü. Bulut'un öğrencileri, Türkiye Kupası'na veda edilmesinin ardından Süper Lig'e daha da konsantre bir şekilde ilerlemek gayretinde.