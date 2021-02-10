Daum'un paylaşımı sonrası Serhat Akın'dan flaş sözler! "Oldu bu iş" | Daum Fenerbahçe'ye mi geliyor? Erol Bulut istifa mı edecek?

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında evinde uzatmalarda Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Fenerbahçe kupaya veda etti. Müsabakanın 42. dakikasında Junior Fernandes ile 1-0 öne geçen turuncu-lacivertlilere 72. dakikada cevap Enner Valencia'dan geldi. 90 dakika 1-1'lik skorla tamamlanırken maç uzatmalara gitti.

Uzatmanın ilk devresinde 96. dakikada Gulbrandsen ile skoru 2-1'e getirirken maçın geri kalan dakikaları bu skorla tamamlandı ve Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdırırken, sarı-lacivertli ekip kupaya çeyrek finalde veda etti. Fenerbahçe daha önce 17 Mayıs 2017'de Medipol Başakşehir'e penaltılarda elenmişti.

"TÜRKİYE BENİM İKİNCİ VATANIMDIR"

Fenerbahçeli taraftarlar, Erol Bulut'a istifa çağrısı yaparken Christoph Daum'dan sürpriz bir paylaşım geldi. Fenerbahçe'nin Başakşehir'e mağlup olarak kupaya veda ettiği karşılaşmanın bitiş düdüğünün hemen ardından Instagram'dan eşiyle Sultan Ahmet Camii önündeki bir fotoğrafını paylaşan Daum, gönderisinin altına "Türkiye benim ikinci vatanımdır" notunu düştü.

"DAUM BU FOTOĞRAFI PAYLAŞTIYSA BU İŞ TAMAM''

Daum'un kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulan paylaşımının ardından Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın'dan da çarpıcı açıklamalar geldi. Serhat Akın, "Daum bu fotoğrafı paylaştıysa bu iş tamam. Tuncay Şanlı ve ben yardımcı hoca olursak olur bu iş. Tek çare Daum" açıklamasında bulundu.