Haberler Fenerbahçe Daum'un paylaşımı sonrası Serhat Akın'dan flaş sözler! "Oldu bu iş" | Daum Fenerbahçe'ye mi geliyor? Erol Bulut istifa mı edecek?

Daum'un paylaşımı sonrası 'dan flaş sözler! "Oldu bu iş" | Daum Fenerbahçe'ye mi geliyor? istifa mı edecek?

'de ezeli rakibi 'a sahasında mağlup olmasının ardından mücadelesinde 'e 2-1 mağlup olarak kupaya veda eden Fenerbahçe'de moraller hayli bozuk. Kritik maçlarda alınan bu mağlubiyetler sonrası eleştiri oklarının hedefi olurken bazı taraftarlarca istifa sesleri yükselmeye başladı. Yaşanan bu durum sonrası sarı-lacivertlilerin eski çalıştırıcısı sosyal medya hesabından 'Türkiye benim ikinci evim' notuyla paylaşımda bulunurken, 'dan da flaş bir açıklama geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 11:43
Daum'un paylaşımı sonrası Serhat Akın'dan flaş sözler! "Oldu bu iş" | Daum Fenerbahçe'ye mi geliyor? Erol Bulut istifa mı edecek?

müsabakasında evinde uzatmalarda 'e 2-1 mağlup olan Fenerbahçe kupaya veda etti. Müsabakanın 42. dakikasında ile 1-0 öne geçen turuncu-lacivertlilere 72. dakikada cevap 'dan geldi. 90 dakika 1-1'lik skorla tamamlanırken maç uzatmalara gitti.

Uzatmanın ilk devresinde 96. dakikada ile skoru 2-1'e getirirken maçın geri kalan dakikaları bu skorla tamamlandı ve 'nda adını yarı finale yazdırırken, sarı-lacivertli ekip kupaya çeyrek finalde veda etti. Fenerbahçe daha önce 17 Mayıs 2017'de Medipol 'e penaltılarda elenmişti.

"TÜRKİYE BENİM İKİNCİ VATANIMDIR"
Fenerbahçeli taraftarlar, 'a istifa çağrısı yaparken 'dan sürpriz bir paylaşım geldi. Fenerbahçe'nin Başakşehir'e mağlup olarak kupaya veda ettiği karşılaşmanın bitiş düdüğünün hemen ardından Instagram'dan eşiyle önündeki bir fotoğrafını paylaşan Daum, gönderisinin altına "Türkiye benim ikinci vatanımdır" notunu düştü.

"DAUM BU FOTOĞRAFI PAYLAŞTIYSA BU İŞ TAMAM''
Daum'un kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulan paylaşımının ardından Fenerbahçe'nin eski futbolcusu 'dan da çarpıcı açıklamalar geldi. Serhat Akın, "Daum bu fotoğrafı paylaştıysa bu iş tamam. ve ben yardımcı hoca olursak olur bu iş. Tek çare Daum" açıklamasında bulundu.

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