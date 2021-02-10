59 gün sonra formayı giydi

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Gökhan Gönül, dün Çubuklu'ya kavuştu.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 00:26Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Gökhan Gönül, dün Çubuklu'ya kavuştu. F.Bahçe'nin tecrübeli sol beki, 59 gün sonra sahaya çıktı. 90 dakika sahada kalan kaptan, savunmadaki başarılı futbolunun yanı sıra yaptığı bindirmelerle hücuma da destek verdi. Lemos da 4 maç sonra formasına kavuştu.