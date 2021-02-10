Haberler Fenerbahçe 59 gün sonra formayı giydi

59 gün sonra formayı giydi

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan , dün Çubuklu'ya kavuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 00:26 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
59 gün sonra formayı giydi
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan , dün Çubuklu'ya kavuştu. 'nin tecrübeli sol beki, 59 gün sonra sahaya çıktı. 90 dakika sahada kalan kaptan, savunmadaki başarılı futbolunun yanı sıra yaptığı bindirmelerle hücuma da destek verdi. da 4 maç sonra formasına kavuştu.
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