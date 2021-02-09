Son dakika Fenerbahçe haberi: Derbi sonrası Erol Bulut'tan flaş karar! Özil ve Mert Hakan...

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı dünya yıldızı Mesut Özil, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla Sarı-Lacivertliler'de ilk kez 11'de görev yapacak.
Daha önce Hatayspor ve Galatasaray maçlarında sonradan oyuna dahil olan ve fizik olarak hazır hale gelen yıldız futbolcu, Başakşehir mücadelesinde ilk kez 11'de sahaya çıkacak.
DURAN TOPLAR MESUT'TA
Fenerbahçe teknik heyeti, Başakşehir mücadelesinde sistemi Mesut Özil üzerine kuracak. Sarı-Lacivertlilerin ataklarını Mesut yönlendirecek.