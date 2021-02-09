Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberi: Derbi sonrası Erol Bulut'tan flaş karar! Özil ve Mert Hakan...

Son dakika haberi: Derbi sonrası 'tan flaş karar! Özil ve ...

mücadelesinde ile karşılaşacak olan 'de kafasındaki sistemi kurmaya başladı. Kaybedilen derbi mücadelesindeki performanslar da bu sistemde belirleyici olurken, başarılı çalıştırıcı bazı isimleri kesmeyi planlarken, bazı isimleri ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı 09:18
Son dakika Fenerbahçe haberi: Derbi sonrası Erol Bulut'tan flaş karar! Özil ve Mert Hakan...

'nin devre arasında kadrosuna kattığı dünya yıldızı , maçıyla Sarı-Lacivertliler'de ilk kez 11'de görev yapacak.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Derbi sonrası Erol Bulut'tan flaş karar! Özil ve Mert Hakan...

Daha önce ve maçlarında sonradan oyuna dahil olan ve fizik olarak hazır hale gelen yıldız futbolcu, mücadelesinde ilk kez 11'de sahaya çıkacak.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Derbi sonrası Erol Bulut'tan flaş karar! Özil ve Mert Hakan...

DURAN TOPLAR MESUT'TA
teknik heyeti, mücadelesinde sistemi üzerine kuracak. Sarı-Lacivertlilerin ataklarını Mesut yönlendirecek.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Derbi sonrası Erol Bulut'tan flaş karar! Özil ve Mert Hakan...

Tecrübeli oyuncu, duran top ve kornerlerde de topun başına geçecek. karşısında 'nin en büyük kozu, devre arasında kadroya katılan olacak.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Derbi sonrası Erol Bulut'tan flaş karar! Özil ve Mert Hakan...

2 MAÇTA 40 DAKİKA FORMA GİYDİ
maçında 77. dakikada; derbisinde ise 63. dakikada oyuna giren ve toplamda 40 dakika forma giyen , fizik olarak hazır hale geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Derbi sonrası Erol Bulut'tan flaş karar! Özil ve Mert Hakan...

Takımın en önemli kozu olacak yıldız oyuncudan sarı-lacivertlilerin beklentisi çok yüksek.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Derbi sonrası Erol Bulut'tan flaş karar! Özil ve Mert Hakan...

MERT HAKAN KULÜBEYE
'de Mesut dışında kadroda başka değişimler de bekleniyor. ve 'in dinlendirilmesi gündemde.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Derbi sonrası Erol Bulut'tan flaş karar! Özil ve Mert Hakan...

Bunun dışında ve gibi isimler de kadroya dahil olabilecek.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Derbi sonrası Erol Bulut'tan flaş karar! Özil ve Mert Hakan...

Sakatlar dönmediği için Ozan ve Sosa ikilisi orta alanda göreve devam edecek. ise kulübede olacak.

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