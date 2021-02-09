Fenerbahçe derbinin yaralarını Başakşehir karşısında saracak! İşte muhtemel 11

Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 23:09Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı 06:50
Fenerbahçe,Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde bugün Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den naklen yayınlanacak. Kazanan takım yarı finale yükselecek. Normal süre berabere biterse uzatmalara, eşitlik yine bozulmazsa penaltı atışlarına gidilecek. Derbide Galatasaray'a mağlup olan sarı-lacivertliler, kupada tur atlayarak moral bulmak istiyor. Ligde 6 maçtır kazanamayan (4M/2B) Medipol Başakşehir de aynı hedefle sahada olacak.
FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LERİ
FENERBAHÇE - Harun, Gökhan, Sadık, Szalai, Novak, Ozan, Mert Hakan, Mesut Özil, Osayi, Sinan, Thiam