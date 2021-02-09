Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe derbinin yaralarını Başakşehir karşısında saracak! İşte muhtemel 11

derbinin yaralarını Başakşehir karşısında saracak! İşte muhtemel 11

, kupada ’i ağırlıyor. Ülker Stadı’nda 20.45’te başlayacak çeyrek final mücadelesi ATV’den naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 23:09 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı 06:50
Fenerbahçe derbinin yaralarını Başakşehir karşısında saracak! İşte muhtemel 11
, çeyrek final mücadelesinde bugün ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den naklen yayınlanacak. Kazanan takım yarı finale yükselecek. Normal süre berabere biterse uzatmalara, eşitlik yine bozulmazsa penaltı atışlarına gidilecek. Derbide Galatasaray'a mağlup olan sarı-lacivertliler, kupada tur atlayarak moral bulmak istiyor. Ligde 6 maçtır kazanamayan (4M/2B) Medipol Başakşehir de aynı hedefle sahada olacak.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LERİ

FENERBAHÇE - Harun, Gökhan, Sadık, Szalai, Novak, Ozan, Mert Hakan, Mesut Özil, Osayi, Sinan, Thiam

BAŞAKŞEHİR - Mert, Uğur, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Ndayisghimiye, Fernandes, Giuliano, Gulbrandsen, Crivelli

Kanarya'da sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Pelkas ve İrfan Can Kahveci; Başakşehir'de ise Edin Visca, Chadli, Rafael, Mehmet Topal, Aleksic, Caiçara ve Bolingoli forma giyemeyecek.

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