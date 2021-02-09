Haberler Fenerbahçe Erol Bulut'a çok sert eleştiri! "Fenerbahçe'nin hocası değil"

'a çok sert eleştiri! "'nin hocası değil"

'nin eski futbolcularından , teknik direktör hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Genç teknik adamı sert sözlerle eleştiren Akın, "Bugüne kadar hiç yorum yapmadım ama Erol Bulut, Fenerbahçe'nin hocası değil." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı 11:42
Erol Bulut'a çok sert eleştiri! "Fenerbahçe'nin hocası değil"

'de bu sezon zirve yarışına ortak olsa da ve derbilerinde galibiyet alamayan 'de eleştiri okları teknik direktör 'a çevrildi.

gibi bir dünya yıldızını Galatasaray derbisinde yedek oturtan Bulut'a en sert tepkilerden biri de Fenerbahçe'nin eski futbolcusu 'dan geldi.

"EROL BULUT BENİ HEYECANLANDIRAMIYOR"

Sarı-lacivertli takımın son durumunu sosyal medyada değerlendiren Serhat Akın, "Takıma Mesut Özil gelmiş, kenarda Erol hocayı görünce beni heyecanlandıramıyor. Galatasaraylılar kenarda 'i görünce bir heyecanlanıyordur. Bugüne kadar hiç yorum yapmadım ama Erol Bulut, Fenerbahçe'nin hocası değil." dedi.

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