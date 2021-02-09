Erol Bulut'a çok sert eleştiri! "Fenerbahçe'nin hocası değil"

Süper Lig'de bu sezon zirve yarışına ortak olsa da Beşiktaş ve Galatasaray derbilerinde galibiyet alamayan Fenerbahçe'de eleştiri okları teknik direktör Erol Bulut'a çevrildi.

Mesut Özil gibi bir dünya yıldızını Galatasaray derbisinde yedek oturtan Bulut'a en sert tepkilerden biri de Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın'dan geldi.

"EROL BULUT BENİ HEYECANLANDIRAMIYOR"

Sarı-lacivertli takımın son durumunu sosyal medyada değerlendiren Serhat Akın, "Takıma Mesut Özil gelmiş, kenarda Erol hocayı görünce beni heyecanlandıramıyor. Galatasaraylılar kenarda Fatih Terim'i görünce bir heyecanlanıyordur. Bugüne kadar hiç yorum yapmadım ama Erol Bulut, Fenerbahçe'nin hocası değil." dedi.