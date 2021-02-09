Haberler Fenerbahçe 45 golün 9’u duran toplardan

45 golün 9’u duran toplardan

Geride kalan 23 haftada 48 puan toplayan , bu süreçte 15 galibiyet, 3 beraberlik, 5 de mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 22:48 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı 06:50
45 golün 9’u duran toplardan
Geride kalan 23 haftada 48 puan toplayan , bu süreçte 15 galibiyet, 3 beraberlik, 5 de mağlubiyet aldı. Maç başına 1.95 gol ortalamasıyla oynayan sarı- lacivertliler, 23 lig maçında 45 kez rakip fileleri havalandırdı. Akan oyunda 25 kez ağları sarsan 'un öğrencileri, duran toplardan 9, penaltılardan 6, 3 tane de rakiplerin kendi kalelerine attığı gollerle sevinç yaşadı. Kanarya, kontrataklardan da 2 kez gol atmayı başardı. İşte Fenerbahçe'nin 23 haftada öne çıkan istatistikleri:

İkili mücadele kazanma: 50.6

Hava topu kazanma başarısı: 48.1

Korner: 6.3

Pas: %81.9

Başarılı pas: 357

Maç başına atılan gol: 1.95

Topa sahip olma: %53

Şut: 11.4

İsabetli şut: 5.5

SON DAKİKA