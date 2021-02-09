45 golün 9’u duran toplardan

Geride kalan 23 haftada 48 puan toplayan Fenerbahçe, bu süreçte 15 galibiyet, 3 beraberlik, 5 de mağlubiyet aldı.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 22:48Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı 06:50
Geride kalan 23 haftada 48 puan toplayan Fenerbahçe, bu süreçte 15 galibiyet, 3 beraberlik, 5 de mağlubiyet aldı. Maç başına 1.95 gol ortalamasıyla oynayan sarı- lacivertliler, 23 lig maçında 45 kez rakip fileleri havalandırdı. Akan oyunda 25 kez ağları sarsan Erol Bulut'un öğrencileri, duran toplardan 9, penaltılardan 6, 3 tane de rakiplerin kendi kalelerine attığı gollerle sevinç yaşadı. Kanarya, kontrataklardan da 2 kez gol atmayı başardı. İşte Fenerbahçe'nin 23 haftada öne çıkan istatistikleri: