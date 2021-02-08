Haberler Fenerbahçe Kupa mesaisi başladı

mesaisi başladı

Sarı-lacivertliler ara vermeden kupada ile oynayacağı çeyrek final maçının hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 21:08 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Kupa mesaisi başladı
Sarı-lacivertliler ara vermeden kupada ile oynayacağı çeyrek final maçının hazırlıklarına başladı. yönetimindeki antrenmanda derbisinde forma giyenler yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular dar alanda çift kale maç oynadı. saha çalışmalarına başlarken, günü çift idmanla tamamladı.
SON DAKİKA