Kupa mesaisi başladı

Sarı-lacivertliler ara vermeden kupada Başakşehir ile oynayacağı çeyrek final maçının hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 21:08Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Sarı-lacivertliler ara vermeden kupada Başakşehir ile oynayacağı çeyrek final maçının hazırlıklarına başladı. Erol Bulut yönetimindeki antrenmanda Galatasaray derbisinde forma giyenler yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular dar alanda çift kale maç oynadı. Pelkas saha çalışmalarına başlarken, Tisserand günü çift idmanla tamamladı.