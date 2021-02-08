Yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu, camiadan moralleri bozmamasını istedi.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 21:16Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu, camiadan moralleri bozmamasını istedi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Komsuoğlu, "Daha 17 hafta var! Şu an puanlar eşit, şartlar eşit olmasa da! 'Var'lar 'Yok'lar kişiye, takıma özel olsa da! Şimdi enerjimizi yükseltme zamanı! İnancımızı gösterme zamanı! Sezon sonu ister şartlar eşit olsun ister olmasın 'Biz Şampiyon olacağız..." ifadelerini kullandı.