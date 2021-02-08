Büyük takım böyle oynamaz

İşte derbinin ardından Erol Bulut'a yöneltilen eleştiriler:

1- Galatasaray'ı iyi analiz edemedi, rakip savunmayı çözecek formülleri üretemedi.

2- Topu rakibe bırakan anlayışından iç sahadaki derbide de vazgeçmeyerek hata yaptı.

3- Kadro kalitesini kullanamadı, 'Anadolu takımı hocası' eleştirisinden yine kurtulamadı.

4- Oyuncu değişiklikleri zamanlama ve tercih olarak maçı çevirmeye yetmedi.

5- Son 5 maçta 3 gol+2 asist ile en formda isimlerden olan Thiam'ı kenarda unuttu.

İKİYE AYRILDILAR

Sarı-lacivertli taraftarlar da Erol Bulut konusunda ikiye bölündü. Sosyal medyada derbi sonrası bir kesim genç hoca için 'yetersiz' diyerek istifa çağrısında bulunurken, diğer kesim ise sezon sonuna kadar arkasında durulması gerektiği görüşünü savundu.