Ali Koç: Size inanıyorum şampiyon olacağız

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 1-0 mağlup oldukları Galatasaray derbisi sonrası soyunma odasına girdi. Teknik heyet ve futbolcularla kısa bir konuşma yapan sarı-lacivertlilerin patronu, tüm takıma sahip çıktı. "Kimse boynunu öne eğmesin" diyerek sözlerine başlayan Koç, "Son saniyeye kadar sahada elinizden geleni yaptınız. Net bir golümüz verilmedi. Yenilgiyi hak etmediğimizi düşünüyorum. Emin olduğum konu ise bu karşılaşmada yaşananlar şampiyonluk yolunda bize büyük motivasyon kaynağı olacak. Yalnızca 3 puan kaybettik. Size inanıyorum, 'Şampiyon Fenerbahçe' yazdıracaksınız" dedi.



'HAKEMLERİ DE YENECEĞİZ'



Başkan Ali Koç, sözlerine şöyle devam etti: "Rakibimize karşı psikolojik üstünlüğü ele alacağımız bir karşılaşmaydı ama olmadı. Bundan sonraki maçları düşünmek zorundayız. Mücadele ettiğimiz iki kulvarda da mutlu sona ulaşacağız. Hakem hataları, bundan sonra da karşımıza çıkacak sorunlardan biri olacaktır. Yalnızca rakipleri yenmek yetmiyorsa, hakemleri de yeneceğiz! Artık sadece sahaya odaklanın. Bu kulübün başkanı olarak sizden istediğim saha dışında yaşananlara, size söylenenlere kulak tıkayın ve tüm enerjinizle sahaya konsantre olun. Daha önce de dediğim gibi hepinize güvenim sonsuz."