Mesut Özil'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası paylaşım!

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği ezeli rakibi Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin, Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil de derbi mücadelesinin ikinci yarısında forma giydi.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Mesut Özil, şu ifadeleri kullandı:

Takımımla çıktığım ilk derbimin daha farklı sonuçlanmasını isterdim, dün akşamki sonuçtan dolayı çok üzgünüz. Fakat ben Fenerbahçe'ye takım arkadaşlarım ve taraftarımızla büyük zaferler ve kupalar kazanmaya geldim. Yolumuz uzun ve inşallah sonu şampiyonluk olacak. Bunun için daima elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.