Haberler Fenerbahçe Mesut Özil'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası paylaşım!

'den sonrası paylaşım!

Son dakika haberleri... 'nin karşısında derbiden 1-0 mağlup ayrılmasının ardından , sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 13:38 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 13:44
Mesut Özil'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası paylaşım!

'in 24. haftasında , sahasında konuk ettiği ezeli rakibi 'a 1-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin, Türk asıllı Alman yıldızı de derbi mücadelesinin ikinci yarısında forma giydi.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Mesut Özil, şu ifadeleri kullandı:

Takımımla çıktığım ilk derbimin daha farklı sonuçlanmasını isterdim, dün akşamki sonuçtan dolayı çok üzgünüz. Fakat ben Fenerbahçe'ye takım arkadaşlarım ve taraftarımızla büyük zaferler ve kupalar kazanmaya geldim. Yolumuz uzun ve inşallah sonu şampiyonluk olacak. Bunun için daima elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

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