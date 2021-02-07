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tarihi tersten yazıyor! 30 yıl sonra bir ilk

Geçen yıl 'de , ve 'a serilerini kaybeden bir kez daha yıkıldı. Bu sezon evinde Beşiktaş'tan sonra Galatasaray'a da kaybeden sarı-lacivertliler, 30 yıl sonra kötü anlamda bir ilki başardı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 00:53 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 01:19
Fenerbahçe tarihi tersten yazıyor! 30 yıl sonra bir ilk

geçtiğimiz sezon 'a 23, 'a da 21 yıllık sahasında yenilmezlik serisini kaybetmişti.

Fenerbahçe tarihi tersten yazıyor! 30 yıl sonra bir ilk

Bu sezon da 'a 'e kaybeden Sarı-Lacivertliler, Siyah-Beyazlı rakibine karşı evinde 16 yıllık yenilmezlik serisini kayetmişti. dün gece de bir rekoru daha tersten yazarak taraftarlarını üzdü.

Fenerbahçe tarihi tersten yazıyor! 30 yıl sonra bir ilk

EN SON 1990-91 SEZONUNDA YAŞANMIŞTI

ve 'a sahasında her iki ezeli rakibine birden en son 1990/91 sezonunda kaybeden , 30 yıl sonra bir ilki daha yaşamış oldu.

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