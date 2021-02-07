Fenerbahçe tarihi tersten yazıyor! 30 yıl sonra bir ilk

Bu sezon da Beşiktaş 'a Kadıköy 'e kaybeden Sarı-Lacivertliler, Siyah-Beyazlı rakibine karşı evinde 16 yıllık yenilmezlik serisini kayetmişti. F.Bahçe dün gece de bir rekoru daha tersten yazarak taraftarlarını üzdü.

EN SON 1990-91 SEZONUNDA YAŞANMIŞTI

Beşiktaş ve Galatasaray'a sahasında her iki ezeli rakibine birden en son 1990/91 sezonunda kaybeden Fenerbahçe, 30 yıl sonra bir ilki daha yaşamış oldu.