Haberler Fenerbahçe Caner Erkin'den Cüneyt Çakır'a şok sözler! "Vallahi billahi..." (Son dakika FB GS derbisi haberleri)

'den 'a şok sözler! "Vallahi billahi..." (Son dakika FB GS derbisi haberleri)

Son dakika - derbisi haberleri... 'de Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yendi. Karşılaşmada 'in, hakem 'a söylediği sözler damga vurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 10:00 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 10:10
Caner Erkin'den Cüneyt Çakır'a şok sözler! "Vallahi billahi..." (Son dakika FB GS derbisi haberleri)

'in 24. haftasında derbi heyecanı yaşandı. , ezeli rakibi 'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Caner Erkin'den Cüneyt Çakır'a şok sözler! "Vallahi billahi..." (Son dakika FB GS derbisi haberleri)

Türkiye'nin kilitlendiği ezeli rekabete, karşılıklı yapılan fauller damga vururken, hakem 'ın kararları iki tarafı da memnun etmedi.

Caner Erkin'den Cüneyt Çakır'a şok sözler! "Vallahi billahi..." (Son dakika FB GS derbisi haberleri)

Hem hem de cephesi Çakır'ın yönetimine tepki gösterirken, 'in söyledikleri gündem yarattı.

Caner Erkin'den Cüneyt Çakır'a şok sözler! "Vallahi billahi..." (Son dakika FB GS derbisi haberleri)

Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçeli sol bek, bir pozisyon sonrası Avrupa'da da çok sayıda önemli maç yöneten Çakır'a, "Vallahi billahi bunları bir tek Türkiye'de yapıyorsun" dedi.

Caner Erkin'den Cüneyt Çakır'a şok sözler! "Vallahi billahi..." (Son dakika FB GS derbisi haberleri)

Bu arada derbinin ilk yarısında 11, G.Saray 14 faul yaptı ve bu bölümde oyun 25 kez durdu.

Caner Erkin'den Cüneyt Çakır'a şok sözler! "Vallahi billahi..." (Son dakika FB GS derbisi haberleri)

Bu sayı aynı zamanda sezonun da ilk yarılar rekoru olarak kayıtlara geçti.

SON DAKİKA