Caner Erkin'den Cüneyt Çakır'a şok sözler! "Vallahi billahi..." (Son dakika FB GS derbisi haberleri)

Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçeli sol bek, bir pozisyon sonrası Avrupa'da da çok sayıda önemli maç yöneten Çakır'a, "Vallahi billahi bunları bir tek Türkiye'de yapıyorsun" dedi.

Bu arada derbinin ilk yarısında Fenerbahçe 11, G.Saray 14 faul yaptı ve bu bölümde oyun 25 kez durdu.