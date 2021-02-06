Zenit'ten flaş Mesut Özil paylaşımı!

Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinin yankıları Avrupa'da devam ediyor. THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, Zenit'i 92-84 mağlup ederek son haftalardaki yüksek formunu sürdürdürdü ve üst üste 9. galibiyetini aldı.