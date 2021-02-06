Haberler Fenerbahçe Zenit'ten flaş Mesut Özil paylaşımı!

'ten flaş paylaşımı!

'de sahasında 'i ağırlayan , parkeden 92-84 galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle seriyi 9 maça çıkartırken play-off yolunda da önemli bir ivme yakaladı. Maçın ardından temsilcisi flaş bir paylaşımı yaptı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 10:20
Zenit'ten flaş Mesut Özil paylaşımı!

'nin transferinin yankıları 'da devam ediyor. THY 'de , 'i 92-84 mağlup ederek son haftalardaki yüksek formunu sürdürdürdü ve üst üste 9. galibiyetini aldı.

Zenit'ten flaş Mesut Özil paylaşımı!

Maçın ardından 'in basketbol takımının hesabı ilginç bir paylaşımda bulundu.

Zenit'ten flaş Mesut Özil paylaşımı!

RUS EKİBİNDEN TÜRKÇE PAYLAŞIM

ekibinin hesabı, Türkçe ''Playofflarda görüşürüz'' derken gif'i kullandı.

Zenit'ten flaş Mesut Özil paylaşımı!

MESUT TWEETİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

, 'in 'ye transfer olmasının hemen ardından yaptığı paylaşımda ''Mesut Özil 'a gitmeliydi, daha büyük kulüp'' şeklinde bir paylaşım yapmış, ancak gelen tepkilerin ardından bu paylaşımı silmişti. ()

Zenit'ten flaş Mesut Özil paylaşımı!

İşte o paylaşım

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