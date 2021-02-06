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Süper Fener

’nde yükselen formuyla dikkat çeken Kanarya Rus ekibi ’i 92-84 yendi. Temsilcimiz, play-off yarışında bir engeli daha aştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 01:23 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Süper Fener

, Avrupa'da fırtına gibi esmeye devam ediyor. 'nin 24. hafta mücadelesinde 'nın St. Petersburg takımını konuk eden temsilcimiz, rakibini 92-84 yendi. Üst üste 9'uncu galibiyetini alan Kanarya, 14 galibiyete ulaşırken play-off yarışındaki iddiasını sürdürdü. Fenerbahçe Beko'da 24 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, de 19 sayı kaydetti. Antrenör Kokoskov zaferin ardından "Sert oynuyoruz ama bu tip maçları bitirmemiz için daha akıllı olmamız gerekir. Maçı kazandığımız sürece mutluyum" dedi.

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