Süper Fener

Fenerbahçe Beko, Avrupa'da fırtına gibi esmeye devam ediyor. THY Avrupa Ligi'nin 24. hafta mücadelesinde Rusya'nın Zenit St. Petersburg takımını konuk eden temsilcimiz, rakibini 92-84 yendi. Üst üste 9'uncu galibiyetini alan Kanarya, 14 galibiyete ulaşırken play-off yarışındaki iddiasını sürdürdü. Fenerbahçe Beko'da De Colo 24 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, Guduric de 19 sayı kaydetti. Antrenör Kokoskov zaferin ardından "Sert oynuyoruz ama bu tip maçları bitirmemiz için daha akıllı olmamız gerekir. Maçı kazandığımız sürece mutluyum" dedi.