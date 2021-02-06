Haberler Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi Erol Bulut'tan açıklamalar!

Son dakika: - maçı öncesi 'tan açıklamalar!

Son dakika... - karşılaşmasının başlamasına az bir süre kala açıklamalarda bulunan "Takımımızdan beklentilerimiz, mücadeleyi en üst düzeyde sergilemeleri ve 3 puanı almaları" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 18:13 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 18:26
Son dakika: Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi Erol Bulut'tan açıklamalar!

teknik direktörü , ile oynanacak derbiden önce açıklamalarda bılundu.

Galatasaray karşısına eksiklerle çıkmalarının kendileri için sorun olmayacağını ifade eden Erol Bulut, "Bu maçlar her zaman farklı maçlar. Takımımızda yeterince bu tip maçları oynamış futbolcular var. Derbilerin havasını çok iyi biliyoruz ve biz de takımımızı çok iyi motive ettik" dedi.

Galatasaray karşısında liderliklerini korumak istediklerini vurgulayan Erol Bulut, "Bugün takımımızdan beklentilerimiz en üst düzey mücadele ve istediğimiz 3 puan. Haftalardır iyi giden bir Fenerbahçe var. Herkesin gözünde farklı gözükse de biz sonuçları istediğimiz şekilde alıyoruz. Liderliğimizi korumak istiyoruz." şeklinde konuştu.

SON DAKİKA