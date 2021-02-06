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Son dakika: derbisinin VAR hakemi oldu!

Son dakika haberine göre, 'in 24. haftasında ile 'ın karşı karşıya geleceği dev derbinin hakem kadrosu belli oldu. Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı müsabakada VAR hakemi oldu. AVAR olarak ise ve görev yapacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 11:14 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 11:41
Son dakika: Fenerbahçe Galatasaray derbisinin VAR hakemi Ali Palabıyık oldu!

'in 24. haftasında dev derbide ile kozlarını paylaşacak. İki takım için de önemi oldukça büyük olan müsabaka Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

derbisi saat 19.00'da başlayacak ve BeIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Zorlu karşılaşmada FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. 4. hakem olarak ise Hüseyin Göçek görev alacak.

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