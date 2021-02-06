Haberler Fenerbahçe Serhat Akın'dan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'a flaş eleştiri! "Bizim hoca çok pasif"

'dan Teknik Direktörü 'a flaş eleştiri! "Bizim hoca çok pasif"

'nin eski futbolcusu , yenilgisinin faturasını teknik direktör 'a çıkardı. Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Futbolda şöyle bir gerçek de var bir teknik direktör maçın kaderini değiştirebilir maç kazandırıp kaybettirebilir ama maalesef bu konuda bizim hoca çok pasif!!" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 22:40
Serhat Akın'dan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'a flaş eleştiri! "Bizim hoca çok pasif"

'in 24. haftasındaki dev derbide , deplasmanda 'yi 1-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin eski futbolcusu , sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak teknik direktör 'u eleştirdi.

Akın, söz konusu paylaşımında, "Futbolda şöyle bir gerçek de var bir teknik direktör maçın kaderini değiştirebilir maç kazandırıp kaybettirebilir☝🏻ama maalesef bu konuda bizim hoca çok pasif!!" ifadesini kullandı.

İşte o paylaşım:


OFSAYT TEPKİSİ!

Öte yandan Serhat Akın, Fenerbahçe'nin Ozan Tufan'la bulduğu golün iptal edilmesine de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

İşte o paylaşım:

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