Serhat Akın'dan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'a flaş eleştiri! "Bizim hoca çok pasif"

Süper Lig'in 24. haftasındaki dev derbide Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak teknik direktör Erol Bulut'u eleştirdi.

Akın, söz konusu paylaşımında, "Futbolda şöyle bir gerçek de var bir teknik direktör maçın kaderini değiştirebilir maç kazandırıp kaybettirebilir☝🏻ama maalesef bu konuda bizim hoca çok pasif!!" ifadesini kullandı.

İşte o paylaşım:





OFSAYT TEPKİSİ!

Öte yandan Serhat Akın, Fenerbahçe'nin Ozan Tufan'la bulduğu golün iptal edilmesine de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

İşte o paylaşım: