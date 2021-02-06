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Sahne ’nın

'nun yerine orta sahada görev alması beklenen , derbiye büyük bir hırsla hazırlandı. Arjantinli yıldız, ile birlikte pas bağlantılarını ve hücum organizasyonlarını sağlayacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 22:37 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Sahne Sosa’nın

Büyük ümitlerle transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan için maçı bir fırsat olarak gösteriliyor. Sosa da iyi oynayarak yeniden kendini kanıtlamayı ve göze girmeyi hedefliyor. Tecrübeli futbolcu, dün idmandan bir fotoğrafı ile kalp paylaşımı yaparak taraftara 'hazırım' mesajı yolladı.

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