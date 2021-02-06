Sahne Sosa’nın

Büyük ümitlerle transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Sosa için Galatasaray maçı bir fırsat olarak gösteriliyor. Sosa da iyi oynayarak yeniden kendini kanıtlamayı ve göze girmeyi hedefliyor. Tecrübeli futbolcu, dün idmandan bir fotoğrafı ile kalp paylaşımı yaparak taraftara 'hazırım' mesajı yolladı.