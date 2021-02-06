Büyük ümitlerle transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Sosa için Galatasaray maçı bir fırsat olarak gösteriliyor. Sosa da iyi oynayarak yeniden kendini kanıtlamayı ve göze girmeyi hedefliyor. Tecrübeli futbolcu, dün idmandan bir fotoğrafı ile kalp paylaşımı yaparak taraftara 'hazırım' mesajı yolladı.
Sahne Sosa’nın
Luiz Gustavo'nun yerine orta sahada görev alması beklenen Jose Sosa, derbiye büyük bir hırsla hazırlandı. Arjantinli yıldız, Ozan Tufan ile birlikte pas bağlantılarını ve hücum organizasyonlarını sağlayacak.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 22:37 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 06:50