İşte 10 maddede Fenerbahçe'nin derbi haftası!

4- Hatayspor maçında kalitesi hakkında önemli doneler sunan Osayi-Samuel kulübeye en yakın isim. Hücum hattının Mame Thiam, Ally Samatta ve Enner Valencia üçlüsüyle oluşması muhtemel görünüyor.

5- Teknik direktör Erol Bulut, hafta boyunca özellikle duran top savunması konusunda özel çalışmalar yaptırdı. Galatasaray'da Ryan Donk'un bu bölgedeki etkisi nedeniyle Attila Szalai ile de özel bir görüşme gerçekleştirildi ve dikkati çekildi.