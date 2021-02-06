Haberler Fenerbahçe İşte 10 maddede Fenerbahçe'nin derbi haftası!

İşte 10 maddede 'nin derbi haftası!

'in 24. haftasında sahasında 'ı konuk edecek. Geçtiğimiz sezon rakibine 3-1'lik skorla boyun eğen sarı-lacivertliler sahadan galibiyetle ayrılıp lider başladığı haftayı liderlikle kapatmanın planlarını yapıyor. Peki Fenerbahçe'de son gelişmeler ne? İşte 10 maddede sarı-lacivertlilerin derbi haftası... | Son dakika Fenerbahçe haberi...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 00:00 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 00:25
İşte 10 maddede Fenerbahçe'nin derbi haftası!

1- , çarşamba sabahı derbi hazırlıklarına Gustavo sıkıntısıyla başladı. Ödem nedeniyle sakatlığının boyutu öğrenilemeyen sambacı, düne kadar idmana çıkmadı.

İşte 10 maddede Fenerbahçe'nin derbi haftası!

2- Erol Bulut, ilk günden itibaren çalışmalarını Gustavo'nun olmayışına göre yaptı. Genç teknik adam, orta alandaki üçlüde Ozan Tufan ve Mert Hakan'ın yanına Jose Sosa'yı ekleyerek derbiye çıkacak.

İşte 10 maddede Fenerbahçe'nin derbi haftası!

3- savunmasında değişiklik olmayacak. Stoperde Serdar-Szalai, beklerde Nazım-Caner ikilileri yola devam edecek. Kanarya'nın hücum hattında ise 4 isimden birine kulübe yolu gözükecek.

İşte 10 maddede Fenerbahçe'nin derbi haftası!

4- Hatayspor maçında kalitesi hakkında önemli doneler sunan Osayi-Samuel kulübeye en yakın isim. Hücum hattının Mame Thiam, Ally Samatta ve Enner Valencia üçlüsüyle oluşması muhtemel görünüyor.

İşte 10 maddede Fenerbahçe'nin derbi haftası!

5- Teknik direktör Erol Bulut, hafta boyunca özellikle duran top savunması konusunda özel çalışmalar yaptırdı. 'da Ryan Donk'un bu bölgedeki etkisi nedeniyle Attila Szalai ile de özel bir görüşme gerçekleştirildi ve dikkati çekildi.

İşte 10 maddede Fenerbahçe'nin derbi haftası!

6- Akan oyunda ise Onyekuru-Arda-Saracchi üçgeninin bağlantısını kesme üzerinde duruldu. Bu noktada Nazım-Ozan-Valencia üçlüsü özel görevlendirilen isimler oldu.

İşte 10 maddede Fenerbahçe'nin derbi haftası!

7- Sportif direktör Emre Belözoğlu, antrenörler Volkan Demirel, Marco Aurelio ve Mehmet Yozgatlı, takımla konuşarak maçının senaryosuna dair bilgiler verdi.

İşte 10 maddede Fenerbahçe'nin derbi haftası!

8- Yeni transferlere, başta Volkan Demirel olmak üzere birçok isim yaşadığı ilginç derbi anılarını aktararak karşılaşmanın anlamıyla ilgili önemli doneler aktardı.

İşte 10 maddede Fenerbahçe'nin derbi haftası!

9- Yönetim derbi sürecinde sessiz kalarak ortamı germeme stratejisi izledi. Bu nedenle Başkanı Mustafa Cengiz'in yaptığı eleştirilere cevap verilmedi.

İşte 10 maddede Fenerbahçe'nin derbi haftası!

10- Prim konusu hiç gündeme getirilmedi. Mücadelenin kazanılması sarı-lacivertli camianın şampiyonluk yolunda iyice havaya girmesi olarak görülüyor.

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