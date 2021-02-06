İşte 10 maddede Fenerbahçe'nin derbi haftası!

1- Fenerbahçe, çarşamba sabahı derbi hazırlıklarına Gustavo sıkıntısıyla başladı. Ödem nedeniyle sakatlığının boyutu öğrenilemeyen sambacı, düne kadar idmana çıkmadı.
1- Fenerbahçe, çarşamba sabahı derbi hazırlıklarına Gustavo sıkıntısıyla başladı. Ödem nedeniyle sakatlığının boyutu öğrenilemeyen sambacı, düne kadar idmana çıkmadı.
2- Erol Bulut, ilk günden itibaren çalışmalarını Gustavo'nun olmayışına göre yaptı. Genç teknik adam, orta alandaki üçlüde Ozan Tufan ve Mert Hakan'ın yanına Jose Sosa'yı ekleyerek derbiye çıkacak.
3- Fenerbahçe savunmasında değişiklik olmayacak. Stoperde Serdar-Szalai, beklerde Nazım-Caner ikilileri yola devam edecek. Kanarya'nın hücum hattında ise 4 isimden birine kulübe yolu gözükecek.
4- Hatayspor maçında kalitesi hakkında önemli doneler sunan Osayi-Samuel kulübeye en yakın isim. Hücum hattının Mame Thiam, Ally Samatta ve Enner Valencia üçlüsüyle oluşması muhtemel görünüyor.
5- Teknik direktör Erol Bulut, hafta boyunca özellikle duran top savunması konusunda özel çalışmalar yaptırdı. Galatasaray'da Ryan Donk'un bu bölgedeki etkisi nedeniyle Attila Szalai ile de özel bir görüşme gerçekleştirildi ve dikkati çekildi.
6- Akan oyunda ise Onyekuru-Arda-Saracchi üçgeninin bağlantısını kesme üzerinde duruldu. Bu noktada Nazım-Ozan-Valencia üçlüsü özel görevlendirilen isimler oldu.
7- Sportif direktör Emre Belözoğlu, antrenörler Volkan Demirel, Marco Aurelio ve Mehmet Yozgatlı, takımla konuşarak Galatasaray maçının senaryosuna dair bilgiler verdi.
8- Yeni transferlere, başta Volkan Demirel olmak üzere birçok isim yaşadığı ilginç derbi anılarını aktararak karşılaşmanın anlamıyla ilgili önemli doneler aktardı.
9- Yönetim derbi sürecinde sessiz kalarak ortamı germeme stratejisi izledi. Bu nedenle Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in yaptığı eleştirilere cevap verilmedi.
10- Prim konusu hiç gündeme getirilmedi. Mücadelenin kazanılması sarı-lacivertli camianın şampiyonluk yolunda iyice havaya girmesi olarak görülüyor.