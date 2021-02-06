Haberler Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçe Galatasaray derbisi mesajı

'den derbisi mesajı

'nin yeni transferi , ile oynanacak olan derbi maçı öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Başarılı orta saha oyuncusu paylaşımında takımına başarılar diledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 13:02
İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçe Galatasaray derbisi mesajı

'de tüm gözler ile arasında oynanacak olan dev derbiye çevrildi. Şampiyonluk mücadelesi veren iki takım da zorlu müsabakayı kazanıp yoluna kayıpsız devam etmeyi amaçlıyor. Sarı-lacivertli takımda yeni transfer ve sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacaklar. 'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin Galatasaray ile girdiği yarışı kazanıp kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci'den derbi mesajı geldi. Sakatlığı nedeniyle kritik karşılaşmada forma giyemeyecek olan 25 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından takımına başarılar diledi.

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