İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçe Galatasaray derbisi mesajı

Süper Lig'de tüm gözler Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan dev derbiye çevrildi. Şampiyonluk mücadelesi veren iki takım da zorlu müsabakayı kazanıp yoluna kayıpsız devam etmeyi amaçlıyor. Sarı-lacivertli takımda yeni transfer İrfan Can Kahveci ve Dimitris Pelkas sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacaklar. Luiz Gustavo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.



Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin Galatasaray ile girdiği yarışı kazanıp kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci'den derbi mesajı geldi. Sakatlığı nedeniyle kritik karşılaşmada forma giyemeyecek olan 25 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından takımına başarılar diledi.