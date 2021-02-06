Fenerbahçe'den Galatasaray derbisi sonrası VAR isyanı: Bu kaçıncı? Yeter!

Süper Lig'in 24. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe'nin, Galatasaray karşısında attığı gol VAR incelemesi sonrasında iptal edildi.

Karşılaşmanın 76. dakikasında Mesut Özil'in kullandığı serbest vuruşta Ozan Tufan defans oyuncularının arasından yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve köşeye giden topta Muslera çaresiz kaldı, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.



Maçın hakemi Cüneyt Çakır orta noktayı işaret ederek golü verdi ancak VAR odasında hakem Ali Palabıyık'tan gelen uyarının ardından gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

FENERBAHÇE'DEN TEPKİ GELDİ

Fenerbahçe, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından golün iptaline tepki gösterdi. Fenerbahçe'nin paylaşımında, "Bu kaçıncı?! YETER! Göz VAR izan VAR Ofsayt YOK!" ifadeleri yer aldı.

