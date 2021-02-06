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'den derbisi sonrası VAR isyanı: Bu kaçıncı? Yeter!

, Süper Lig'in 24. haftasında, evinde 'ı ağırladı ve mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Sarı lacivertlilerin 75. dakikada bulduğu gol, VAR kontrolü sonrası iptal edildi. Fenerbahçe kulübü, sosyal medya paylaşımında bu karara isyan etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 00:18 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 00:36
Fenerbahçe'den Galatasaray derbisi sonrası VAR isyanı: Bu kaçıncı? Yeter!

Süper Lig'in 24. haftasındaki dev derbide 'nin, karşısında attığı gol VAR incelemesi sonrasında iptal edildi.

Karşılaşmanın 76. dakikasında Mesut Özil'in kullandığı serbest vuruşta Ozan Tufan defans oyuncularının arasından yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve köşeye giden topta Muslera çaresiz kaldı, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Maçın hakemi orta noktayı işaret ederek golü verdi ancak VAR odasında hakem 'tan gelen uyarının ardından gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

FENERBAHÇE'DEN TEPKİ GELDİ

Fenerbahçe, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından golün iptaline tepki gösterdi. Fenerbahçe'nin paylaşımında, "Bu kaçıncı?! YETER! Göz VAR izan VAR Ofsayt YOK!" ifadeleri yer aldı.

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