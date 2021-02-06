Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler | Süper Lig | GS FB Derbi

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



İLK 11'LER



FENERBAHÇE - Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Sosa, Ozan, Valencia, Osayi, Mert Hakan, Samatta



GALATASARAY - Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru, Mostafa

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Galatasaray maçı 6 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, derbiye 3 futbolcusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marcel Tisserand, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci, derbide forma giyemeyecek.

EVİNDE 5 MAÇLIK SERİ

Fenerbahçe, Galatasaray maçı öncesinde sahasındaki performansıyla dikkati çekiyor. Sarı-lacivertliler, ligde son haftalarda ev sahibi olduğu müsabakalarda önemli bir seriye imza attı. Kadıköy'deki son 5 lig maçında konuk ettiği rakiplerini mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe, son 2 maçta ise kalesini gole kapattı.

BU SEZON DERBİ GALİBİYETİ YOK

Fenerbahçe, liderliğini sürdürdüğü sezonda henüz derbi galibiyeti yaşayamadı. Sarı-lacivertliler, bu sezon oynadığı ilk derbide deplasmanda Galatasaray ile berabere kalırken, evinde Beşiktaş'a mağlup olmuştu. Fenerbahçe'de derbi öncesinde 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde ceza sınırında yer alan Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci, karşılaşmada forma giyemeyecek. Serdar Aziz ile Enner Valencia ise sarı kart görmeleri durumunda Fatih Karagümrük maçında oynayamayacak.

SON 4 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, son 4 maçında Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep ve Medipol Başakşehir'i mağlup etti.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisini de kazanarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takım, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 22 maçta 46 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 18 gol gördü.

BULUT VE TERİM ARASINDAKİ 11. MAÇ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe'yi çalıştıran Erol Bulut, 11. kez saha kenarında karşı karşıya gelecek.

Erol Bulut, daha önce Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Fenerbahçe'nin başında, Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'a karşı 10 maça çıktı.

Galatasaray, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynanan bu maçların 5'ini kazanırken, 3'ünü kaybetti, 2'sinden ise beraberlikle ayrıldı.

Öte yandan Erol Bulut yönetiminde daha önce iki derbiye çıkan Fenerbahçe, bu maçlarda Galatasaray ile berabere kalırken, Beşiktaş'a mağlup oldu.

