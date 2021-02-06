Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için flaş yorum! "Fark orada ortaya çıkacak"

- derbisi için flaş yorum! "Fark orada ortaya çıkacak"

'in 24. haftası derbi heyecanına sahne oluyor. , ezeli rakibi 'ı sahasında konuk edecek. Bu mücadele öncesi Fotomaç Gazetesi yazarı de maçla ilgili görüşlerini paylaştı. İşte Bilgin'in yazısında derbiyle ilgili yaptığı o analiz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 07:44
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için flaş yorum! "Fark orada ortaya çıkacak"

Türkiye'nin en büyük derbisi için geri sayım başladı. 'nin Hatay deplasmanında, 'ın Başakşehir karşısında oynadıkları maçlara ve iki takımın son karşılaşmalardaki oyunlarına bakacak olursanız Kadıköy'deki derbi öncesi sarı-kırmızılıların bir adım önde olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için flaş yorum! "Fark orada ortaya çıkacak"

'nin oyunculara bağımlı, Kayseri maçı hariç tat vermeyen futboluna karşı, G.Saray hücumda daha kolay çoğalan, ön alanda baskı yapabilen ve en önemlisi topu daha hızlı çeviren bir takım.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için flaş yorum! "Fark orada ortaya çıkacak"

Elbette iki takımın karşılıklı olarak faydalanacakları zaafları da var. Ama… Ama dediğinizde öncesinde kurduğunuz bütün cümlelerin değeri kaybolur derler. Benim ama dememin çok güçlü bir nedeni var.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için flaş yorum! "Fark orada ortaya çıkacak"

Derbide öngörüler işe yaramaz! Klişe değil. Yıllar yılı bunun örneklerini gördük, yaşadık. Şimdi bir de pandemi ve yoğun maç takviminin etkileri var. Öyleyse papatya falı açmamak için skor ahkâmı kesmeyeyim. Ama illa bir tahmin yapacak olsam, "ilk golü atan kaybetmez" derdim!

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için flaş yorum! "Fark orada ortaya çıkacak"

TUTAN TAMAM DA...

Derbide gözler iki kalecide olacak. Muslera bir döndü pir döndü. taraftarı adeta derin bir "oh" çekti. Artık sarı-kırmızılı futbolcular da sırtını geriye güvenle yaslayabiliyor.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için flaş yorum! "Fark orada ortaya çıkacak"

Öte yanda Altay, Hatay galibiyetini tek başına kurtaran adam olarak hem potansiyelini hem de formda olduğunu ortaya koydu. Bir takımın atanı ve tutanı önemlidir derler ya. Tutma konusunda iki takımın da sıkıntısı olmayacak. Atana gelince… Fark işte orada ortaya çıkacak!

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