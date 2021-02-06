Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için flaş yorum! "Fark orada ortaya çıkacak"

Derbide öngörüler işe yaramaz! Klişe değil. Yıllar yılı bunun örneklerini gördük, yaşadık. Şimdi bir de pandemi ve yoğun maç takviminin etkileri var. Öyleyse papatya falı açmamak için skor ahkâmı kesmeyeyim. Ama illa bir tahmin yapacak olsam, "ilk golü atan kaybetmez" derdim!

TUTAN TAMAM DA... Derbide gözler iki kalecide olacak. Muslera bir döndü pir döndü. Galatasaray taraftarı adeta derin bir "oh" çekti. Artık sarı-kırmızılı futbolcular da sırtını geriye güvenle yaslayabiliyor.