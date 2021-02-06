Eran Zahavi'den Fenerbahçe itirafı! "Teklif..."

Süper Lig'de Galatasaray'la oynayacağı derbi maçı öncesi lider konumda bulunan Fenerbahçe, hem sezon başında hem de ara transferde yaptığı takviyelerle dikkat çekti.
Süper Lig'de Galatasaray'la oynayacağı derbi maçı öncesi lider konumda bulunan Fenerbahçe, hem sezon başında hem de ara transferde yaptığı takviyelerle dikkat çekti.
Kadrosuna önemli isimleri dahil eden sarı-lacivertlilerin sezon başında ilgilendiği iddia edilen oyunculardan biri de Eran Zahavi'ydi...
O dönem İsrailli golcü, sosyal medya hesabı üzerinden Fenerbahçe'ye gelmesini isteyen bir gönderiye, "Eğer yorumunuz 500 bin beğeniye ulaşırsa..." şeklinde yanıt vermiş, sarı-lacivertli taraftarlar da gönderiye beğeni yağdırmıştı.
33 yaşındaki deneyimli oyuncu, bu gelişmenin ardından Hollanda Ligi takımlarından PSV Eindhoven'a transfer olarak şaşırtmıştı.
Zahavi'den, sezon başında konuşulan Ajax ve Fenerbahçe'nin ilgisi hakkında sorulan soruya yanıt geldi. İşte o açıklama...
Evet, ilgi vardı. Fenerbahçe ile olan durumum biraz garipti. Medya, transfer olduğumu duyurdu ancak hiçbir somut teklif olmadı. Bir transfer, ancak bir teklif olduğunda gerçekleşebilir.
Transfer olduğum duyurulduktan sonra sosyal medya hesabımda bir patlama yaşandı. PSV'ye imza attıktan sonra ise gelen mesajlar olumlu değildi. Ama bunu anlayabiliyorum.
Eran Zahavi, PSV formasıyla çıktığı 17 maçta 7 gol atarken 3 de asist yaptı.