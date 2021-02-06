Haberler Fenerbahçe Eran Zahavi'den Fenerbahçe itirafı! "Teklif..."

'den itirafı! "Teklif..."

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin sezon başında gündemine gelen İsrailli forvet , sarı-lacivertli kulübün ilgisi hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 08:21
Eran Zahavi'den Fenerbahçe itirafı! "Teklif..."

Süper Lig'de Galatasaray'la oynayacağı derbi maçı öncesi lider konumda bulunan , hem sezon başında hem de ara transferde yaptığı takviyelerle dikkat çekti.

Eran Zahavi'den Fenerbahçe itirafı! "Teklif..."

Kadrosuna önemli isimleri dahil eden sarı-lacivertlilerin sezon başında ilgilendiği iddia edilen oyunculardan biri de 'ydi...

Eran Zahavi'den Fenerbahçe itirafı! "Teklif..."

O dönem İsrailli golcü, sosyal medya hesabı üzerinden 'ye gelmesini isteyen bir gönderiye, "Eğer yorumunuz 500 bin beğeniye ulaşırsa..." şeklinde yanıt vermiş, sarı-lacivertli taraftarlar da gönderiye beğeni yağdırmıştı.

Eran Zahavi'den Fenerbahçe itirafı! "Teklif..."

33 yaşındaki deneyimli oyuncu, bu gelişmenin ardından Hollanda Ligi takımlarından PSV Eindhoven'a transfer olarak şaşırtmıştı.

Eran Zahavi'den Fenerbahçe itirafı! "Teklif..."

Zahavi'den, sezon başında konuşulan Ajax ve 'nin ilgisi hakkında sorulan soruya yanıt geldi. İşte o açıklama...

Eran Zahavi'den Fenerbahçe itirafı! "Teklif..."

Evet, ilgi vardı. ile olan durumum biraz garipti. Medya, transfer olduğumu duyurdu ancak hiçbir somut teklif olmadı. Bir transfer, ancak bir teklif olduğunda gerçekleşebilir.

Eran Zahavi'den Fenerbahçe itirafı! "Teklif..."

Transfer olduğum duyurulduktan sonra sosyal medya hesabımda bir patlama yaşandı. PSV'ye imza attıktan sonra ise gelen mesajlar olumlu değildi. Ama bunu anlayabiliyorum.

Eran Zahavi'den Fenerbahçe itirafı! "Teklif..."

, PSV formasıyla çıktığı 17 maçta 7 gol atarken 3 de asist yaptı.

SON DAKİKA