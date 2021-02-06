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‘Elimizden geleni yaparız’

Başkanı , Kulüpler Birliği toplantısının ardından yeni başkan seçilen 'ye tam destek sözü verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 21:50 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
‘Elimizden geleni yaparız’
Başkanı , Kulüpler Birliği toplantısının ardından yeni başkan seçilen 'ye tam destek sözü verdi. Koç, şunları söyledi: "Bize ne görev verilirse elimizden geleni vereceğimizi söyledim. de elinden geleni yaptı. 'da yeni formatlar konuşuluyor, bunlardan bazıları Türk futbolunun içine gelebilir. Türk futbolunun sorunlarının da adreslenmesi gereken konular var. El birliği ile, omuz omuza, yapıcı rekabet ile tüm paydaşların çıkarlarını en optimum sonuçları verecek uygulamaları, çözümleri gerçekleştiririz."
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