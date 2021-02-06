‘Elimizden geleni yaparız’

Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 21:50Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısının ardından yeni başkan seçilen Ahmet Nur Çebi'ye tam destek sözü verdi. Koç, şunları söyledi: "Bize ne görev verilirse elimizden geleni vereceğimizi söyledim. Mehmet Sepil de elinden geleni yaptı. Avrupa'da yeni formatlar konuşuluyor, bunlardan bazıları Türk futbolunun içine gelebilir. Türk futbolunun sorunlarının da adreslenmesi gereken konular var. El birliği ile, omuz omuza, yapıcı rekabet ile tüm paydaşların çıkarlarını en optimum sonuçları verecek uygulamaları, çözümleri gerçekleştiririz."