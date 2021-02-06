Haberler Fenerbahçe Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'dan Lille'e kötü haber!

ve 'dan 'e kötü haber!

Fransız ekibi 'de teknik direktör , takımın gol yükünü çeken milli futbolcular ve 'nın sakatlığının bulunduğunu açıkladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 08:54
Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'dan Lille'e kötü haber!

ekiplerinden 'de forma giyen milli futbolcular ve 'dan kötü haber geldi. Teknik direktör , basın toplantısında yaptığı açıklamada Burak Yılmaz'ın pazar günü oynayacakları maçında forma giyemeyeceğini duyururken, bileğinden sakatlanan Yusuf Yazıcı'nın ise durumunun belirsiz olduğunu dile getirdi.

Galtier açıklamasında şöyle konuştu:

Burak, bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Onu, çarşamba günü kupada oynayacağımız maçına yetiştirmeye çalışıyoruz. Yusuf ise bugünkü idmana çıkmadı. Yarınki antrenmana katılırsa son kararımızı maç günü vereceğiz.

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