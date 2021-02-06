Fatih Karagümrük'e kiralanan Kemal Ademi, sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri döneceğini söyledi. "Başkan Ali Koç bu transferi bir ceza olarak düşünmemem gerektiğini ve yaz aylarında geri dönmemi istediğini söyledi" diyen İsviçreli forvet, Mesut Özil için de, "Çok iyi bir insan. Fenerbahçe'ye geldiğinde oda arkadaşım oldu. Real Madrid ve Arsenal'de yaşadıklarını anlattı. Ronaldo hakkında konuştuk" ifadelerini kullandı.
Ademi: Geri döneceğim
Fatih Karagümrük'e kiralanan Kemal Ademi, sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri döneceğini söyledi. İşte Ademi'nin o sözleri...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 22:36 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 06:50