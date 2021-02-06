Haberler Fenerbahçe Ademi: Geri döneceğim

: Geri döneceğim

'e kiralanan , sezon sonunda 'ye geri döneceğini söyledi. İşte 'nin o sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 22:36 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Ademi: Geri döneceğim

'e kiralanan , sezon sonunda 'ye geri döneceğini söyledi. "Başkan bu transferi bir ceza olarak düşünmemem gerektiğini ve yaz aylarında geri dönmemi istediğini söyledi" diyen İsviçreli forvet, için de, "Çok iyi bir insan. Fenerbahçe'ye geldiğinde oda arkadaşım oldu. ve 'de yaşadıklarını anlattı. hakkında konuştuk" ifadelerini kullandı.

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