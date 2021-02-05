Haberler Fenerbahçe Liderliği koruyacağız

Liderliği koruyacağız

Attila Szalai, “Takımdaki herkes maçının ne anlama geldiğini biliyor. Başarılı olup, liderliği korumak istiyoruz” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 21:14 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 06:50
Liderliği koruyacağız
Samandıra'da dün Attila Szalai basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Macar stoper, maçıyla ilgili olarak, "Dünyanın en önemli derbilerinden biri. Kulüp ve taraftar için önemini biliyoruz. Büyük bir mücadele olacak. Başarılı olmak istiyoruz. Lideriz ve liderliğimizi sezon sonuna kadar korumayı hedefliyoruz" diye konuştu. Szalai ayrıca, "İlk andan itibaren çok sıcak karşılandım. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. 3'lü ya da 2'li stoper arasında çok büyük fark yok. Uzun paslardaki başarım çok çalışmanın eseri. 'nun önemi büyük. Fantastik bir oyuncu ve gerçek bir lider. bize sorun çıkardı, daha iyi olmalıyız" ifadelerini kullandı.
SON DAKİKA