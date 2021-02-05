Haberler Fenerbahçe İrfan Can Kahveci o maçta kadroya alınacak

o maçta kadroya alınacak

Son dakika haberleri... 'in 24. haftasında 'la derbi mücadelesine çıkacak olan Fenerbahçe'de yeni transfer 'nin durumu merak ediliyordu. Yıldız futbolcunun kadroya alınacağı maç belli oldu. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 09:42 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 09:48
İrfan Can Kahveci o maçta kadroya alınacak

'nin yeni transferlerinden 'nin hangi maçta görev alacağı merak konusu oldu.

İrfan Can Kahveci o maçta kadroya alınacak

Sarı-kırmızılıların, Medipol Başakşehir'den transfer ettiği , sakatlığı nedeniyle mücadelesinde görev alamayacak.

İrfan Can Kahveci o maçta kadroya alınacak

Sabah'ta yer alan habere göre yıldız futbolcunun önümüzdeki hafta içerisinde antrenmanlara katılacağı ve Fatih Karagümrük maçı kadrosunda yer alacağı öğrenildi.

İrfan Can Kahveci o maçta kadroya alınacak

İrfan Can'ın Karagümrük maçında 11 başlamasının zor olduğu ifade edildi. Pelkas da tıpkı İrfan Can gibi önümüzdeki hafta takıma katılacak.

İrfan Can Kahveci o maçta kadroya alınacak

Yunan 10 numara, Çaykur Rizespor maçında sakatlanmış ve Hatay maçında takımdaki yerini alamamıştı.

İrfan Can Kahveci o maçta kadroya alınacak

derbisinde forma giyemeyecek olan Pelkas, Fatih Karagümrük maçıyla sakatlıktan dönecek.

İrfan Can Kahveci o maçta kadroya alınacak

Bu sezon formasıyla toplam 26 karşılaşmada görev alan Pelkas, 7 gol atarken 6 da asist yaparak dikkat çeken bir performans sergilemişti.

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