İrfan Can Kahveci o maçta kadroya alınacak

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden İrfan Can Kahveci'nin hangi maçta görev alacağı merak konusu oldu.
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden İrfan Can Kahveci'nin hangi maçta görev alacağı merak konusu oldu.
Sarı-kırmızılıların, Medipol Başakşehir'den transfer ettiği İrfan Can Kahveci, sakatlığı nedeniyle Galatasaray mücadelesinde görev alamayacak.
Sabah'ta yer alan habere göre yıldız futbolcunun önümüzdeki hafta içerisinde antrenmanlara katılacağı ve Fatih Karagümrük maçı kadrosunda yer alacağı öğrenildi.
İrfan Can'ın Karagümrük maçında 11 başlamasının zor olduğu ifade edildi. Pelkas da tıpkı İrfan Can gibi önümüzdeki hafta takıma katılacak.
Yunan 10 numara, Çaykur Rizespor maçında sakatlanmış ve Hatay maçında takımdaki yerini alamamıştı.
Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek olan Pelkas, Fatih Karagümrük maçıyla sakatlıktan dönecek.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 26 karşılaşmada görev alan Pelkas, 7 gol atarken 6 da asist yaparak dikkat çeken bir performans sergilemişti.