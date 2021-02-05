Hesabı kapatacak

Valencia’nın menajeri Vargas, “Enner, Çin’den daha iyi teklif olmasına rağmen Avrupa’da kapanmayan bir hesabı olduğu için Fenerbahçe’yi seçti” dedi.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 21:23Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 06:50
Fenerbahçe'ninTigres'ten transfer ettiği Enner Valencia'nın menajeri Gonzalo Vargas açıklamalarda bulundu. Ekvadorlu yıldızın sezon başında Çin'in büyük takımlarından birine transfer olmaya daha yakın olduğunu aktaran Vargas, "Yapılan teklif, ekonomik anlamda Fenerbahçe'nin sunduğundan daha yüksekti. Ancak Enner'in Avrupa'da kapanmayan bir hesabı vardı, bunu düşündü" dedi. Vargas, Valencia'nın Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu da belirterek, "Ailesiyle harika anlar yaşıyor. Taraftarının büyük bir tutkuyla futbol yaşadığı ligde olmaktan keyif alıyor. Fenerbahçe ligde lider ve Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyor. Türk futbolunun en büyük takımlarından biri" diye konuştu.