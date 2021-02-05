Haberler Fenerbahçe Hesabı kapatacak

Hesabı kapatacak

’nın menajeri Vargas, “Enner, ’den daha iyi teklif olmasına rağmen ’da kapanmayan bir hesabı olduğu için ’yi seçti” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 21:23 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 06:50
Hesabı kapatacak
'nin Tigres'ten transfer ettiği Enner 'nın menajeri açıklamalarda bulundu. Ekvadorlu yıldızın sezon başında 'in büyük takımlarından birine transfer olmaya daha yakın olduğunu aktaran Vargas, "Yapılan teklif, ekonomik anlamda Fenerbahçe'nin sunduğundan daha yüksekti. Ancak Enner'in 'da kapanmayan bir hesabı vardı, bunu düşündü" dedi. Vargas, Valencia'nın Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu da belirterek, "Ailesiyle harika anlar yaşıyor. Taraftarının büyük bir tutkuyla futbol yaşadığı ligde olmaktan keyif alıyor. Fenerbahçe ligde lider ve 'nde olmak istiyor. Türk futbolunun en büyük takımlarından biri" diye konuştu.
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