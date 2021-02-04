İlk sınavında rakibine kırmızı kart aldıran Nijeryalı futbolcu, 45 dakika sahada kaldığı Hatay'da da 1 asist yaptı, 2 kez tehlike oluşturacak şekilde adam geçti, 2 de top kaptı. Osayi'nin Galatasaray karşısında da Erol Bulut'un kanatta önemli silahı olması bekleniyor.
Osayi’yi tutmak zor
Queens Park Rangers'tan transfer edilen Bright Osayi-Samuel henüz iki maç oynamasına rağmen göze girmeyi başardı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 00:14 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 06:50