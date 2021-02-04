Osayi’yi tutmak zor

İlk sınavında rakibine kırmızı kart aldıran Nijeryalı futbolcu, 45 dakika sahada kaldığı Hatay'da da 1 asist yaptı, 2 kez tehlike oluşturacak şekilde adam geçti, 2 de top kaptı. Osayi'nin Galatasaray karşısında da Erol Bulut'un kanatta önemli silahı olması bekleniyor.