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Osayi’yi tutmak zor

'tan transfer edilen -Samuel henüz iki maç oynamasına rağmen göze girmeyi başardı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 00:14 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 06:50
Osayi’yi tutmak zor

İlk sınavında rakibine kırmızı kart aldıran Nijeryalı futbolcu, 45 dakika sahada kaldığı 'da da 1 asist yaptı, 2 kez tehlike oluşturacak şekilde adam geçti, 2 de top kaptı. Osayi'nin karşısında da 'un kanatta önemli silahı olması bekleniyor.

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