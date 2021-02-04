Fenerbahçeli Luiz Gustavo Galatasaray maçında forma giyemeyecek

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo derbide oynayamayacak.

Cumartesi günü Kadıköy'de Galatasaray ile kritik bir derbiye çıkacak olan Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Brezilyalı futbolcu, bugünkü antrenmanda yer almadı.

Çekilen MR neticesinde dizinde ve arka adale yan kısmında ödem tespit edilen deneyimli orta saha oyuncusunun tedavisi sürüyor.

DERBİDE FORMA GİYEMEYECEK

DHA'nın haberinde ise Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Luiz Gustavo'nun, sakatlığından dolayı Galatasaray derbisinde forma giyemeyeceği belirtildi.