Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli Luiz Gustavo Galatasaray maçında forma giyemeyecek

Fenerbahçeli maçında forma giyemeyecek

'nin yıldız futbolcusu , sakatlığından dolayı derbisinde forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 18:42 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 18:57
Fenerbahçeli Luiz Gustavo Galatasaray maçında forma giyemeyecek

'in 24. haftasında ile karşılaşacak olan 'de derbide oynayamayacak.

Cumartesi günü 'de Galatasaray ile kritik bir derbiye çıkacak olan Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Brezilyalı futbolcu, bugünkü antrenmanda yer almadı.

Çekilen MR neticesinde dizinde ve arka adale yan kısmında ödem tespit edilen deneyimli orta saha oyuncusunun tedavisi sürüyor.

DERBİDE FORMA GİYEMEYECEK

DHA'nın haberinde ise Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Luiz Gustavo'nun, sakatlığından dolayı Galatasaray derbisinde forma giyemeyeceği belirtildi.

SON DAKİKA