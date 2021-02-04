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'nın menajerinden sürpriz itiraf! "'den teklif..."

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin sezon başında renklerine bağladığı isimlerden olan 'nın menajeri , yıldız futbolcu hakkında flaş bir itirafta bulundu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 10:10
Enner Valencia'nın menajerinden sürpriz itiraf! "Çin'den teklif..."

'de zirve mücadelesi veren , yeni transferleri 'dan bu sezon önemli bir skor katkısı aldı. Çıktığı 17 maçta 3 gol atarken 2 de asist yapan Ekvadorlu futbolcunun menajeri, sezon başı transfer dönemi ile ilgili önemli bir itirafta bulundu.

Valencia'nın menajeri , oyuncunun Fenerbahçe'den önce 'den teklif aldığını ifade ederek, sarı-lacivertli takımı tercihi hakkında şunları söyledi:

Enner, Çin'in büyük takımlarından birine transfer olmak üzereydi. Yapılan teklif, ekonomik anlamda Fenerbahçe'ninkinden çok daha yüksekti. Ancak Enner, Avrupa'da bir hesabı olduğunu düşündüğü için geri dönmek istedi. Bugün, ailesiyle harika anlar yaşıyor. Taraftarların futbolu tutkuyla yaşadığı ve Şampiyonlar Ligi'ni hedefledikleri bir ligde olmayı seviyor. Fenerbahçe, Türk futbolunun büyük kulüplerinden biri.


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