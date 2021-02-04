Haberler Fenerbahçe En çok konuşulan isim: Mesut Özil

En çok konuşulan isim:

Türkiye'de ara transfer dönemine damga vuran takım , futbolcu ise oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 00:05 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 06:50
En çok konuşulan isim: Mesut Özil

Ara transfer döneminin tarihleri olan 5 Ocak ile 1 Şubat 2021 arasında medyada en çok yer alan isim Mesut'tu. Yıldız futbolcu, 28 bin 442 haberde yer alırken, 'nin diğer transferi ise 14 bin 569 habere konu oldu. 'a dönen Onyekuru 8 bin 399,'un 'dan kadrosuna kattığı Bakasetas ise 5 bin 93 haberle listeye girdi.

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forması ile siftahı Hatay karşısında yapan Mesut hazır görünmemişti. Mesut'un, G.Saray karşısında da yedek soyunması bekleniyor. Bulut'un maç ve idman eksiği bulunan tecrübeli isme vereceği süreyi biraz daha artırıp yarım saat ya da 45 dakika şans vermeyi planladığı gelen haberler arasında.

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