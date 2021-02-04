En çok konuşulan isim: Mesut Özil

Ara transfer döneminin tarihleri olan 5 Ocak ile 1 Şubat 2021 arasında medyada en çok yer alan isim Mesut'tu. Yıldız futbolcu, 28 bin 442 haberde yer alırken, Fenerbahçe'nin diğer transferi İrfan Can Kahveci ise 14 bin 569 habere konu oldu. G.Saray'a dönen Onyekuru 8 bin 399,Trabzonspor'un Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Bakasetas ise 5 bin 93 haberle listeye girdi.

DERBİDE YARIM SAAT

F.Bahçe forması ile siftahı Hatay karşısında yapan Mesut hazır görünmemişti. Mesut'un, G.Saray karşısında da yedek soyunması bekleniyor. Bulut'un maç ve idman eksiği bulunan tecrübeli isme vereceği süreyi biraz daha artırıp yarım saat ya da 45 dakika şans vermeyi planladığı gelen haberler arasında.