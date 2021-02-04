Attila Szalai'den Galatasaray sözleri!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai, basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.

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İşte sarı-lacivertlilerin yeni stoperinin öne çıkan sözleri;

"Buraya geldiğim ilk andan itibaren Fenerbahçe taraftarları beni hoş karşıladı. Başarılı haftalar geçirdiğimiz için mutluyum. Bu ailenin bir parçası olmak gurur verici, bu inanılmaz kulüp için elimden geleni yapmak için sabırsızlanıyorum."

"3'lü savunma ile 2'li şeylerde temel şeyler aynı. Pozisyon ve hareket farklılıkları var ama çok büyük bir fark yok bence. Uzun pasları başarılı kullanmam bir yetenek değil. Çok çalışmanın sonucu."

"Hem takım olarak başarılıyız, hem de bu başarının bir parçasıyım. Ben kariyerimde çok çalışmanın önemine inandım. Sonuç böyle geliyor."

GALATASARAY DERBİSİ HAKKINDA

"Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi dünyada bilinen, en büyük derbilerden bir tanesi. Oynamak için sabırsızlanıyoruz. Anlamı çok büyük. Bu maçta başarılı olmak istiyoruz."

"BAŞKA TEKLİFLER DE VARDI"

"Transferde dedikodular vardı, başka takımlar vardı. Ancak şu an Fenerbahçe'deyim ve teklifler geçmişte kaldı. Fenerbahçe'nin bana olan ilgisini duyduğumda mutlu oldum. Herhangi bir kulüp değil Fenerbahçe'ydi."

"İlerisi için spesifik bir şey söylemiyorum. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Benim için çok büyük bir adım. Burada başarılı olmak için sabırsızlanıyorum."

"GUSTAVO FANTASTİK BİR OYUNCU"

"Luiz Gustavo'nun önemini biliyoruz. 3 maçta da önümde oynadı. Fantastik ve kaliteli bir oyuncu. Gerçek bir lider."

"HATAY MAÇINDA İYİ OYNAMADIK"

"Son maçta iyi oynayamadık açıkçası. Hatay çok problem yarattı. Altay'ın 4-5 tane harika kurtarışı vardı. Bu konuda gelişmemiz gerekiyor. Gol yememek için daha çok birlikte oynamaya ihtiyacımız var. Bu alanda gelişmek istiyoruz."