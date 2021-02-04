Haberler Fenerbahçe Aslan avcısı Erol Bulut! Galatasaray karşısında...

Aslan avcısı ! karşısında...

Teknik Direktörü , kariyerinde konuk ettiği takımlar arasında yalnızca 'a puan kaybetmedi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 23:45 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 06:50
Aslan avcısı Erol Bulut! Galatasaray karşısında...

Genç teknik adam, Yeni ve 'un başında olduğu dönemlerde sarı-kırmızılılara karşı taraftarı önünde rakip olduğu 4 maçı da kazandı. Malatyaspor ile evinde 2-1 ve 2-0, Alanyaspor'la da sahasında 'a karşı 2-0 ve 4-1'lik skorlarla sahadan galip ayrıldı. 'nin başında ilk kez ezeli rakiplerini konuk edecek olan Bulut, seriyi sürdürmeyi hedefliyor.

BU OYUN YETMEZ
, Galatasaray'ı yenebilmek için son iki maçtaki performanslarının üzerine çıkmaları gerektiğini hatırlattı. Sarı- lacivertliler özellikle önünde kazanmasına rağmen istatistiklerde dip yaptı. Yüzde 36.3 ile bu sezon topa en az sahip olduğu, 195 kezle en az isabetli pas yaptığı ve yüzde 69.4'le en düşük pas yüzdesinde kaldığı deplasman maçını oynadı. Hatayspor, 35 kezle bu sezon bir maçında Fenerbahçe ceza sahasında topla en fazla buluşan takım oldu. Bulut, oyuncularından taktik disiplinin yanı sıra iyi oyun da istedi.

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