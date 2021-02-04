Haberler Fenerbahçe 20 milyona alamazsınız!

20 milyona alamazsınız!

'nin flaş transferi 'ye eski hocası 'dan övgü geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 00:12 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 06:50
20 milyona alamazsınız!

Buz, ", 'ye büyük güç katacak. Modern bir 8 numara. Böyle bir oyuncuyu 'dan 20 milyon euro'dan aşağıya getiremezsiniz. Geldiğinin kat kat üstüne Avrupa'ya satılacaktır" dedi. Bu arada arka adalesindeki yırtığın tedavisi süren İrfan Can, derbide de forma giyemeyecek.

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