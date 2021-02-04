Buz, "İrfan Can, Fenerbahçe'ye büyük güç katacak. Modern bir 8 numara. Böyle bir oyuncuyu Avrupa'dan 20 milyon euro'dan aşağıya getiremezsiniz. Geldiğinin kat kat üstüne Avrupa'ya satılacaktır" dedi. Bu arada arka adalesindeki yırtığın tedavisi süren İrfan Can, derbide de forma giyemeyecek.
20 milyona alamazsınız!
Fenerbahçe'nin flaş transferi İrfan Can Kahveci'ye eski hocası İrfan Buz'dan övgü geldi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 00:12 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 06:50