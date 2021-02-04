20 milyona alamazsınız!

Buz, "İrfan Can, Fenerbahçe'ye büyük güç katacak. Modern bir 8 numara. Böyle bir oyuncuyu Avrupa'dan 20 milyon euro'dan aşağıya getiremezsiniz. Geldiğinin kat kat üstüne Avrupa'ya satılacaktır" dedi. Bu arada arka adalesindeki yırtığın tedavisi süren İrfan Can, derbide de forma giyemeyecek.